Поиск

"Аэрофлот" готов до конца года подписать контракт о приобретении еще 100 SSJ-100

Авиакомпания не отказывается от этих самолетов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" не отказывается от 100 новых самолетов Sukhoi Superjet 100 и готов подписать твердый контракт по ним в этом году. Об этом заявил гендиректор компании Виталий Савельев.

По его словам, график поставок этих лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.

Также "Аэрофлот" не откажется от дополнительных 35 МС-21, добавил Савельев.

Сейчас у "Аэрофлота" 49 SSJ-100, до катастрофы в "Шереметьево" 5 мая их было 50. В сентябре 2018 года авиакомпания договорилась с "Объединенной авиастроительной корпорации" о поставке еще ста SSJ-100 в 2019-2026 годах.

Кроме того, "Аэрофлот" является заказчиком 50 МС-21: твердый контракт по ним был заключен с ПАО "Корпорация "Иркут" и лизинговой "дочкой" "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" в прошлом году. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил в июне, что корпорация рассчитывает подписать с "Аэрофлотом" до конца этого года контракт еще на 35 машин. В настоящее время МС-21 проходит испытания, серийное производство намечено на 2021 год.

5 мая SSJ-100 "Аэрофлота", вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в "Шереметьево" после попадания в него молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб. После этого "Аэрофлот" стал отменять или задерживать рейсы SSJ-100.

Шереметьево ОАК Аэрофлот SSJ-100

Новости по теме

Новости

Белорусский оператор "Дружбы" введет свои точки контроля качества российской нефти

Миллер объяснил необходимость для Киева контракта с "Газпромом" о поставках газа

Миллер объяснил необходимость для Киева контракта с "Газпромом" о поставках газа

ЦБ предупредил о рисках роста долговой нагрузки на население

ЦБ предупредил о рисках роста долговой нагрузки на население

Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний

Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний

"Газпром" выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды

"Газпром" выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды

Рубль подешевел к доллару и евро после переговоров Путина и Трампа

"Дело "Рольфа" возбуждено в отношении четырех человек

"Дело "Рольфа" возбуждено в отношении четырех человек

Лидеры БРИКС спрогнозировали умеренный рост мировой экономики до конца 2020 года

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета

Евтушенков-младший избран председателем совета директоров МТС

Евтушенков-младший избран председателем совета директоров МТС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');