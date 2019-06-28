"Аэрофлот" готов до конца года подписать контракт о приобретении еще 100 SSJ-100

Авиакомпания не отказывается от этих самолетов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" не отказывается от 100 новых самолетов Sukhoi Superjet 100 и готов подписать твердый контракт по ним в этом году. Об этом заявил гендиректор компании Виталий Савельев.

По его словам, график поставок этих лайнеров и коммерческие условия контракта находятся в стадии проработки.

Также "Аэрофлот" не откажется от дополнительных 35 МС-21, добавил Савельев.

Сейчас у "Аэрофлота" 49 SSJ-100, до катастрофы в "Шереметьево" 5 мая их было 50. В сентябре 2018 года авиакомпания договорилась с "Объединенной авиастроительной корпорации" о поставке еще ста SSJ-100 в 2019-2026 годах.

Кроме того, "Аэрофлот" является заказчиком 50 МС-21: твердый контракт по ним был заключен с ПАО "Корпорация "Иркут" и лизинговой "дочкой" "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" в прошлом году. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил в июне, что корпорация рассчитывает подписать с "Аэрофлотом" до конца этого года контракт еще на 35 машин. В настоящее время МС-21 проходит испытания, серийное производство намечено на 2021 год.

5 мая SSJ-100 "Аэрофлота", вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в "Шереметьево" после попадания в него молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб. После этого "Аэрофлот" стал отменять или задерживать рейсы SSJ-100.