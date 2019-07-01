Рынок акций РФ начал второе полугодие с обновления максимумов индексов

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал второе полугодие с уверенного роста вслед за мировыми площадками на позитивных итогах саммита G20 в Японии, где главы США и Китая договорились о торговом перемирии; индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 2800 и 1400 пунктов соответственно, при этом локомотивом подъема выступили раллировавшие акции "Газпрома", обновившие максимум за месяц.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2801,47 пункта (+1,3%, максимум сессии и новый исторический пик - 2813,4 пункта), индекс РТС - 1401,64 пункта (+1,5%, максимум дня - 1409,76 пункта - новый пик с июня 2014 года); цены основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,4%.

Доллар просел до 62,97 рубля (-0,27 рубля).

Подорожали рублевые акции "Газпрома" (+5,4%, до 245,5 рубля), "Интер РАО" (+3,9%), "Яндекса" (+3,2%), "Россетей" (+3,1%), АФК "Система" (+3,1%), Сбербанка (+1,9% и +2,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), ВТБ (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (+0,5%).

Просели бумаги "НОВАТЭКа" (-2,4%), ПАО "Полюс" (-2,3%), "Ростелекома" (-1,1%), "Татнефти" (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Норникеля" (-0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Транснефти" (-0,3%) и упали из-за отсечки на бирже дивидендов за 2018 год с учетом расчетов "Т+2" акции "Мосэнерго" (-6,8%, до 2,3405 рубля; дивиденды - 0,21 рубля на акцию).

Старший вице-президент по финансам и стратегии "Полюса" Михаил Стискин в интервью FT сообщил, что компания планирует увеличить free float до 25-30%. Сейчас free float "Полюса" - 20,54% акций. Последнее его увеличение произошло в апреле этого года, когда мажоритарий "Полюса" Polyus Gold International Limited (PGIL), бенефициаром которого является Саид Керимов, продал на рынке около 3,8% акций за $390 млн. После размещения PGIL владеет около 79% акций. Казначейский пакет "Полюса" - 0,91%.

"НОВАТЭК" подписал договор с японским консорциумом Mitsui/Jogmec о продаже доли из 10% в "Арктик СПГ 2". Таким образом, "НОВАТЭК" договорился уже о продаже 40% в проекте - по 10% покупают французская Total, китайские CNPC и CNOOC, и 10% - японский консорциум.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+38,9%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (+10,2%), ПАО "Европейская электротехника" (+7,9%), "ОГК-2" (+6,3%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (+5%), "ТГК-1" (+3,3%).

Подешевели бумаги "Аптечной сети 36,6" (-7,1%), ПАО "Тантал" (-5,9%), "Объединенной вагонной компании" (-3,9%), Polymetal (-2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,326 млрд рублей (из них 19,423 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 12,302 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

Лидеры США и Китая по итогам встречи в субботу, 29 июня, в рамках саммита G20 в Осаке сумели договориться о перемирии в торговом споре.

Согласно достигнутым договоренностям, Вашингтон и Пекин возобновят двусторонние переговоры, при этом Штаты откажутся на неопределенное время от планов введения новых пошлин на товары китайского экспорта объемом порядка $300 млрд в год, которые еще не обложены 25%-ной пошлиной.

Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что разрешит американским компаниям продолжать поставки оборудования китайской Huawei Technologies Co. Китай, тем временем, начнет закупку крупных объемов американских сельхозтоваров, пишет MarketWatch.

На этих новостях в понедельник выросла фондовая Азия (японский Nikkei 225 прибавил 2,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,2%), "плюсуют" Европа (CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,5-1%) и Америка (индекс S&P 500 растет на 0,7%).

Президент США Трамп заявил, что его встреча с китайским лидером прошла "даже лучше, чем ожидалось", и стороны вернутся к торговым переговорам с того момента, на котором они остановились.

Нефть в понедельник днем также дорожала на растущей уверенности трейдеров в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи на встрече 1-2 июля, однако к вечеру наметилась коррекция - цена Brent поднималась до $66,75 за баррель, а затем откатилась ниже $65 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $64,92 за баррель (+0,3% и -1,4% в пятницу), августовская цена WTI - $58,85 за баррель (+0,7% и -1,6% в пятницу).