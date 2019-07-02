Иностранцам разрешат стать 100%-ными владельцами компаний в ОАЭ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство Объединенных Арабских Эмиратов разрешили иностранцам владеть 100% местных компаний в 122 отраслях экономики. Об этом в твиттере написал премьер-министр ОАЭ и эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

Это решение касается в том числе предприятий, которые работают в сферах сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, транспорте, строительстве, электронной торговле и сфере развлечений. В каждом эмирате власти примут собственные решения по максимальным долям, которыми могут владеть иностранцы, в зависимости от отрасли и специфики конкретного предприятия.

По словам эмира, цель введенных изменений - привлечь новых инвесторов, стимулировать развитие бизнеса и повысить конкурентность национальной экономики.