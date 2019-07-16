Темпы обогащения российских миллионеров в 2018 году ускорились в пять раз

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Темпы роста частного капитала в России в 2018 году составили 9%, что почти в пять раз выше общемирового уровня (2%), говорится в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).

Объем частного капитала в России по итогам 2018 года оценивается в $1,3 трлн. Хотя среднегодовой рост в 2013-2018 годах замедлился до 13% по сравнению с 14% в предыдущие пять лет, показатель превосходит среднемировой (5%) уже в 2,5 раза, а не в 2, как это было ранее (7% в среднем по миру в 2012-2017 годах), отмечают авторы исследования.

В период с 2019 по 2023 год прогнозируется замедление темпов роста частного капитала в РФ до 8% в год. Объем капитала, как ожидается, составит $1,9 трлн в 2023 году.

По словам экспертов, резкое снижение мировых фондовых рынков в 2018 году, особенно ближе к концу года, существенно отразилось на личных состояниях и, как следствие, на показателях рентабельности управляющих компаний.

"Компании, специализирующиеся на управлении частным капиталом, неожиданно оказались в условиях перенаселенного рынка и жесткой борьбы между уже зарекомендовавшими себя и новыми игроками за право обслуживать все более многочисленный и требовательный круг клиентов. Чтобы преуспеть в этой гонке, участникам рынка придется кардинально пересмотреть свои бизнес-модели", - говорится в исследовании.

По данным BCG, более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках людей с состоянием более $1 млн (55%), при этом сегмент "сверхбогатых" людей, состояние которых превышает $100 млн, - самый большой в мире. На втором месте в России по доле в общем объеме частного капитала, но самый многочисленный, - сегмент с состоянием до $250 тыс. (39%). Доля инвестируемого капитала в общем объеме частного капитала в 2018 году в России составила 81%, в среднем по региону Восточной Европы - 74%, в мире - 59%.

Как отмечают авторы исследования, большинство россиян предпочитают хранить средства в валюте и на депозитных счетах. Инвестировать в ценные бумаги - в частности, акции - готовы не более 24% жителей страны. На счетах в зарубежных кредитных организациях находится лишь около 27,2% общего объема средств.

"В настоящий момент в российском сегменте частных банковских счетов (private banking) наиболее распространены простые продукты, такие как депозиты или золотые монеты, акции, облигации. Однако банки уже стремятся к тому, чтобы предоставлять комплексный пакет услуг на уровне лучших мировых/швейцарских практик, когда для формирования портфолио отдельного клиента рассматривается вся инвестиционная вселенная возможностей с более сложными продуктами, а клиенты могут воспользоваться специализированными консультационными и консьерж-услугами своих банков", - пишет управляющий директор и партнер BCG Макс Хаузер.