Антипинский НПЗ начал прием нефти

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "Транснефть" возобновила поставки нефти на Антипинский НПЗ.

"В 2:00 (по московскому времени) началась прокачка на Антипинский НПЗ", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

Он также отметил, что пробная прокачка на Комсомольский НПЗ остановлена, так как на заводе нет свободных емкостей.

"Во всех портах погода рабочая. В Новороссийске несколько раз из-за грозы останавливался налив, однако на исполнении графика это не сказалось. Опаздывающих танкеров нет", - добавил Демин.

Перебои с работой Антипинского НПЗ (Тюмень) мощностью 9 млн тонн начались в конце прошлого года. Несколько дней в декабре завод не смог закупать нефть, ему пришлось уйти в режим горячей циркуляции, при котором он работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти и не производил моторное топливо. Аналогичная ситуация повторилась в апреле этого года, тогда предприятие пришлось остановить.

Антипинский НПЗ 15 июля сообщил, что в рамках подготовки технологических установок к запуску завершил ремонт основного производственного оборудования.