На экс-гендиректора "Антипинского НПЗ" завели дело за заведомо невыгодную сделку

Следователи начали его разыскивать

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего гендиректора "Антипинского НПЗ". По версии следствия, он заключил невыгодную для завода сделку и нанес предприятию ущерб на сумму более 35 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Дело возбудили по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса - "использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства".

Следствие выясняет, где он сейчас находится.

Имя бывшего топ-менеджера в сообщении не названо. Ранее Сбербанк и руководство Антипинского НПЗ в пресс-релизах высказывали претензии к бывшему основному акционеру завода Дмитрию Мазурову и бывшему гендиректору предприятия Геннадию Лисовиченко. Их обвиняли в том, что они заключали невыгодные для завода контракты, а так ввели заблуждение Сбербанк и, возможно, других кредиторов, относительно долгов предприятия.

В мае 2019 года Сбербанк приобрел 80% акций "Антипинского НПЗ" у группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова за долги. Потом этот актив перешел к совместному предприятию структуры Сбербанка и Socar Russia Investments - "Сокар Энергоресурс". Сообщалось, что долг "Антипинского НПЗ" перед Сбербанком составляет порядка $3 млрд. В пресс-службе Сбербанка сообщали, что банку стало известно о дополнительной долговой нагрузке "Антипинского НПЗ" и банк считает это проблемой.

В июле глава Сбербанка Герман Греф пожаловался на бывшего акционера "Антипинского НПЗ" в правоохранительные органы. На Дмитрия Мазурова завели уголовное дело, 13 июля его задержали, а 15 июля - арестовали. Ему вменили хищение у Сбербанка 1,8 млрд рублей - денег, которые выделялись НПЗ по кредитной линии от банка. Он вину не признает.