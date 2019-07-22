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Путин предоставил российское гражданство зампреду правления "НОВАТЭК" Джетвею

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Родившийся в США заместитель председателя правления, CFO "НОВАТЭК" Марк Джетвей получил российское гражданство, такая информация содержится на официальном Интернет-портале раскрытия правовой информации.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин в понедельник.

После того, как "НОВАТЭК" в 2014 году подпал под финансовые санкции США, Джетвей, которого в российской транскрипции пишут "Марк Джитвэй" еще с момента получения рабочей визы, был вынужден перестать участвовать в финансовых сделках компании, а также переговорах по их заключению. Джетвей выступает на публичных мероприятиях, представляя финансовую отчетность инвестиционному сообществу и презентуя проекты компании, последовательно отстаивая репутацию России.

Джетвей родился 19 июля 1957 года.

В 1981 г. окончил Государственный Университет штата Аризона (Arizona State University) со степенью бакалавра в области бухгалтерского учета и в 1995 г. - аспирантуру в Университете "Пейс" в Нью-Йорке (Pace University).

В Москву переехал в 1995 году. С 2003 по 2014 гг. - Джетвей входит в совет директоров "НОВАТЭК" и комитет по инвестициям и стратегии. С 2003 по 2014 гг. - главный финансовый директор "НОВАТЭКа". В 2005 году "НОВАТЭК" разметил глобальные депозитарные расписки на Лондонской фондовой бирже. В августе 2007 г. Джетвей избран членом правления "НОВАТЭК", с июля 2010 г. занимает должность заместителя председателя правления компании.

НОВАТЭК

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