Семь стран-"добровольцев" ОПЕК+ перестанут встречаться по обсуждению объемов их добычи

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Семь стран ОПЕК+, ранее принявших на себя добровольные ограничения по добыче, дополнительные к квотам всех участников, перестанут встречаться, как они делали это ранее, решая об объемах своей добычи в зависимости от ситуации на рынке, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с результатами прошедшего онлайн-заседания.

В сентябре текущего года эти семь стран свернули все ранее принятые ограничения, то есть, вернули на рынок ранее сокращенную добычу. Впрочем с марта не все страны могли добывать столько, сколько было разрешено, из-за конфликта на Ближнем Востоке. Однако после этого они продолжили встречаться каждый месяц, обсуждая ситуацию на рынке. Сначала в пресс-релизах по результатам их встреч сообщалось, что они могут рассмотреть возвращение к ограничениям, однако затем эта ремарка исчезла.

Как говорится в пресс-релизе ОПЕК по итогам встречи "семерки", они продолжат консультации и анализ рыночной ситуации в рамках мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Комитет лишь оценивает рынок, исполнение соглашения и может давать рекомендации по принятию мер для всех стран ОПЕК+.

Семь стран, как говорится в пресс-релизе, снова подчеркнули исключительную важность обеспечения безопасности международных морских путей для гарантирования бесперебойного потока энергоносителей.

Страны также выразили обеспокоенность по поводу нападений на энергетическую инфраструктуру, отметив, что восстановление поврежденных энергетических активов до полной мощности является дорогостоящим и длительным процессом, что влияет на общую доступность энергоснабжения.

Соответственно, семь стран подчеркнули, что любые действия, подрывающие безопасность энергоснабжения, будь то нападения на инфраструктуру или нарушение международных морских путей, увеличивают волатильность рынка и ослабляют коллективные усилия ОПЕК+ по поддержанию стабильности рынка в интересах производителей, потребителей и мировой экономики.

Семь стран также отметили, что продолжающиеся перебои в потоках энергоносителей и высокие затраты на транспортировку и страхование, которые остаются на беспрецедентном уровне, превышающем треть стоимости товара, препятствуют своевременной и эффективной транспортировке нефти и нефтепродуктов и оказывают дополнительное инфляционное давление на мировую экономику.

Страны продолжат следить за ситуацией и взаимодействовать с пострадавшими правительствами, включая страны-производители и страны-потребители, а также с заинтересованными сторонами отрасли и соответствующими международными организациями, включая МЭФ и МЭА, для улучшения глобальных условий судоходства.

В число семи стран-"добровольцев" входят Саудовская Аравия, Россия, Алжир, Кувейт, Ирак, Казахстан, Оман.

В состав мониторингового комитета ОПЕК+ включены Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Алжир и Венесуэла.