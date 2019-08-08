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"Мегафон" вложит до 2 млрд рублей в обновление розничных салонов

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Оператор связи "Мегафон" в ближайшие несколько лет вложит до 2 млрд рублей в обновление до тысячи салонов розничной сети. Об этом рассказал директор по стратегии и развитию бизнеса компании Александр Соболев.

Он подчеркнул, что речь идет не об открытии новых точек, а об обновлении существующих, чтобы они стали "более релевантными цифровому клиенту" компании. В частности, оператор планирует внедрить цифровые решения в салонах связи, упростить процесс подключения сим-карт, внедрить персонифицированные предложения для каждого клиента. Также процесс работы с розницей будет строиться на основе больших данных и учитывать нужны конкретных людей в конкретных локациях. "Мы хотим существенно улучшить нашу позицию в монобрендовой рознице", - сказал Соболев.

Пилотные проекты по обновлению точек продаж "Мегафона" уже запущены в Москве и крупнейших городах-миллионниках. В следующем году их число будет доведено до нескольких сотен. В сети компании больше 4 тысяч собственных розничных салонов.

8 августа оператор представил отчет за II квартал 2019 года. Ео выручка по МСФО выросла на 4,5%, до 85,6 млрд рублей. Сервисная выручка увелиилась на на 3,3%, до 78,8 млрд рублей за счет доходов от передачи данных и цифровых услуг.

Показатель OIBDA составил 33,8 млрд рублей (+4,7% год к году). С учетом влияния новых стандартов МСФО 16 OIBDA увеличилась на 20,6%, до 38,9 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 39,4% (как и во II квартале 2018 года) или 45,4% с учетом новых правил МСФО.

Чистая прибыль "Мегафона" снизилась до 3,8 млрд рублей с 6,15 млрд рублей годом ранее. Компания объясняет снижение ростом финансовых расходов на привлечение дополнительного финансирования для трех раундов выкупа акций с биржи.

CAPEX вырос на 1,2% год к году и составил 16,4 млрд рублей.

Свободный денежный поток снизился на 22,7%, до 6,1 млрд рублей. Как поясняет компания, снижение связано с ростом финансовых расходов на привлечение кредитов, необходимых для выкупа акций в рамках делистинга.

Чистый долг "Мегафона" сократился за II квартал до 360,6 млрд рублей (по итогам I квартала он составлял 363,3 млрд рублей). Как говорится в сообщении, на сокращение долга компания направила часть прибыли.

Число мобильных абонентов оператора составило на 30 июня 77,6 млн человек (рост на 0,1% год к году). Число пользователей передачи данных выросло на 6,9%, до 34,4 млн человек.

Мегафон

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