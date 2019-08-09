Суд отказал экс-гендиректору "Антипинского НПЗ" в получении бонусов на $12 млн

Приказ о премировании он подписал за день до увольнения

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Тюмени Ленинский районный суд отказал бывшему гендиректору "Антипинского НПЗ" Геннадию Лисовиченко в получении от завода $10 млн бонусов и $1,9 млн штрафов за их задержку, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда. Лисовиченко находится в розыске с 18 июля по обвинению в превышении служебных полномочий.

Юрист истца сообщила, что в ноябре 2018 года совет директоров предложил Лисовиченко уволиться по собственному желанию. Он потребовал от совета копию протокола о его праве на премии, получил этот документ 12 ноября 2018 года и выписал себе премию, опасаясь, что его могут уволить без выплаты бонусов.

Представитель завода сказал, что на предприятии нет документов, на которые Лисовиченко сослался в приказе о выплате ему $10 млн премии. Он добавил, что на конец 2018 года кредиторская задолженность НПЗ составляла 106,4 млрд рублей, так что "у завода не имелось свободных средств априори, чтобы произвести выплату такой огромной суммы".

Об иске Лисовиченко стало известно 24 июля. Бывший топ-менеджер считает, что бонусы ему положены за за выполнение поставленных перед ним задач - с февраля 2008 года к январю 2015 года нарастить объемы переработки нефти до 9 млн т в год и достроить несколько установок к июлю 2018 года. Назначенные Лисовиченко премии он пытается получить с 12 ноября 2018 года, но до сих пор не получил, говорится в иске.

Геннадий Лисовиченко руководил заводом с 2004 года по ноябрь 2018 года. В мае 2019 года предприятие за долги перешло к Сбербанку, который получил 80% НПЗ. Летом 2019 года Сбербанк пожаловался на бывшего владельца завода Дмитрия Мазурова в полицию. На него завели уголовное дело и уже арестовали по обвинению в крупном мошенничестве в виде хищения у банка 1,8 млрд рублей, выделенных "Антипинскому НПЗ" в кредит. В пресс-релизе Сбербанк высказывал претензии к Мазурову и Лисовиченко, которые скрывали долги НПЗ и его финансовые трудности, а также заключали невыгодные для завода сделки.

Защита Мазурова обращала внимание, что бывший владелец и его управленческая команда были отстранены от руководства предприятием в ноябре 2018 года. С того момента заводом фактически управлял Сбербанк, который "планомерно" довел предприятие до остановки производства и банкротства.

19 июля стало известно, что в Тюменской области на бывшего гендиректора НПЗ завели уголовное дело за заключение невыгодной для завода сделки. Его имя в пресс-релизе СКР не было названо. Сообщалось, что следствие пытается установить его местонахождение.