Экс-гендиректор "Антипинского НПЗ" потребовал от предприятия больше $10 млн

На предприятии утверждают, что это бонусы, которые он себе выписал за день до увольнения

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Объявленный в розыск бывший гендиректор "Антипинского НПЗ" Геннадий Лисовиченко через суд потребовал требует от завода "золотой парашют"Геннадий Лисовиченко, объявленный в розыск, хочет получить через суд более $10 млн недополученных премий и еще $1,9 млн в виде штрафов и пеней, или 752,7 млн рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на копию иска.

Совет директоров завода ранее принял решение выплатить Лисовиченко бонусы в размере $10 млн за выполнение поставленных перед ним задач - с февраля 2008 года к январю 2015 года нарастить объемы переработки нефти до 9 млн т в год и достроить несколько установок к июлю 2018 года. Назначенные Лисовиченко премии он пытается получить с 12 ноября 2018 года, но до сих пор не получил, говорится в иске. К документу истец приложил копию протокола совета директоров от февраля 2008 года и приказ о премировании.

Иск был подан в Ленинский суд Тюмени 14 июня. Подлинность документа изданию подтвердил топ-менеджер "Антипинского НПЗ".

Приказ о премировании Лисовиченко подписал себе сам за день до увольнения, а указанных в иске протоколов на предприятии нет, заявил газете представитель Антипинского НПЗ.

Геннадий Лисовиченко руководил заводом с 2004 года по ноябрь 2018 года. В мае 2019 года предприятие за долги перешло к Сбербанку, который получил 80% НПЗ. Летом 2019 года Сбербанк пожаловался на бывшего владельца завода Дмитрия Мазурова в полицию. На него завели уголовное дело и уже арестовали по обвинению в крупном мошенничестве в виде хищения у банка 1,8 млрд рублей, выделенных "Антипинскому НПЗ" в кредит. В пресс-релизе Сбербанк высказывал претензии к Мазурову и Лисовиченко, которые скрывали долги НПЗ и его финансовые трудности, а также заключали невыгодные для завода сделки.

Защита Мазурова обращала внимание, что бывший владелец и его управленческая команда были отстранены от руководства предприятием в ноябре 2018 года. С того момента заводом фактически управлял Сбербанк, который "планомерно" довел предприятие до остановки производства и банкротства.

19 июля стало известно, что в Тюменской области на бывшего гендиректора НПЗ завели уголовное дело за заключение невыгодной для завода сделки. Его имя в пресс-релизе СКР не было названо. Сообщалось, что следствие пытается установить его местонахождение.