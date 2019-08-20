Рынок акций РФ во вторник превысил 2670 пунктов индекса МосБиржи

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник превысил отметку 2670 пунктов по индексу МосБиржи (уровень почти недельной давности) на бумагах "Норникеля", "Газпрома" и "ЛУКОЙЛа", в то время как внешние площадки начали корректироваться вниз после локального роста на ожиданиях стимулов экономик от мировых центробанков.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2672,84 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1264,59 пункта (+1,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 2,7% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 66,59 рубля (-0,3 рубля).

Подорожали акции "Норникеля" (+2,7%), ВТБ (+2,5%), "ФСК ЕЭС" (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+2,2%), "Газпрома" (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "РусАла" (+1,6%), ПАО "Полюс" (+1,6%), "Северстали" (+1,2%), "Мечела" (+1,2%), "Распадской" (+1,2%), "Татнефти" (+1,2%), "Роснефти" (+1%), "Россетей" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), АФК "Система" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%).

Поддержку акциям "Норникеля" оказал вышедший днем отчет за полугодие по МСФО и новости о планах выплат промежуточных дивидендов. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить 883,93 рубля на акцию за I полугодие, датой закрытия реестра на получение дивидендов предложено утвердить 7 октября. EBITDA "Норникеля" в I полугодии составила $3,7 млрд, что оказалось выше консенсус-прогноза. "Норникель" также сообщил, что ожидает роста спроса на никель на 4% в 2019 году и сокращения дефицита.

НК "ЛУКОЙЛ" объявила во вторник о завершении программы обратного выкупа акций (buyback), объявленной 30 августа 2018 года. С начала действия программы LUKOIL Securities Limited (100%-ное дочернее общество компании) в совокупности приобрело на регулируемых торговых площадках 13 млн 506 тыс. 650 обыкновенных акций и 23 млн 696 тыс. 806 депозитарных расписок на сумму $3 млрд, которые будут погашены. "Приобретенные ценные бумаги составляют 4,96% уставного капитала компании", - уточняет "ЛУКОЙЛ".

Просели бумаги "АЛРОСА" (-1,7%), "Магнита" (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,2%), "Интер РАО" (-1%), Сбербанка (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

В США в понедельник индексы выросли на заявлениях президента США Дональда Трампа и новостях о мерах по стимулированию роста экономики Китая со стороны ЦБ страны.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%), Европа к вечеру развернулась вниз (FTSE, DAX, CAC40 ушли в "минус" на 0,5-0,9%), проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,3%) и корректируется нефть.

Министр торговли США Уилбур Росс в интервью телеканалу Fox Business Network сообщил, что американские компании получат продление лицензий на ведение дел с китайской Huawei Technologies сроком на 90 дней. Ранее Трамп поставил под вопрос продление лицензий ввиду того, что Huawei представляет угрозу нацбезопасности США.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в минувшую субботу объявил о важной реформе системы процентных ставок, поменяв ставку-ориентир для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Этот шаг призван снизить ставки заимствования для бизнеса и, как ожидается, будет стимулировать спрос на новые кредиты, что должно оказать поддержку экономике КНР в условиях затянувшейся торговой войны с США.

Во вторник НБК снизил ставку LPR (loan prime rate), на выходных ставшую новым бенчмарком для стоимости кредитов, выдаваемых коммерческими банками. Ставка годовых кредитов была снижена до 4,25% с 4,31%, пятилетних - с 4,9% до 4,85%.

К смягчению денежно-кредитной политики также призвал президент США Дональд Трамп. В твиттере он назвал политику Федеральной резервной системы (ФРС) недальновидной и выразил надежду на снижение ставки на 1 процентный пункт в течение короткого времени. Также о возможной поддержке экономики Германии заявил министр финансов страны Олаф Шольц.

Нефть

Нефть к вечеру во вторник корректируется вниз после роста на фоне оптимизма в отношении мировой торговли и ожиданий стимулов со стороны центробанков мира. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $59,49 за баррель (-0,4% и +1,9% накануне), сентябрьская цена WTI - $55,68 за баррель (-0,8% и +2,4% в понедельник).

Ряд позитивных новостей, касающихся торговых отношений США и Китая, оказывают поддержку нефтяному рынку. Инвесторы надеются, что две крупнейшие экономики мира все же смогут заключить торговую сделку, что позитивно скажется на глобальном спросе на топливо.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, рынок акций РФ с утра подрос на умеренно позитивном внешнем фоне и российские индексы некоторое время продолжали повышаться, обновляя недельные максимумы. При этом глобальные фондовые индикаторы стали сдавать позиции, но это не привело к слому восходящей тенденции российского рынка.

Поводом для локального внешнего оптимизма стало объявление в Китае новой программы монетарных стимулов. Кроме того, на фоне недавнего продления Штатами лицензии китайской Huawei на приобретение продукции американских производителей, сохраняются надежды на появление прогресса в переговорах между США и Китаем по торговым проблемам.

Скорее всего, проявленная относительная сила российского рынка обусловлена тем, что в предыдущие сессии он значительно отставал от активно растущих мировых площадок, что, вероятно, связано с крупными западными продажами. Тем не менее, учитывая сохраняющуюся нестабильность глобальных площадок из-за геополитической неопределенности и слабости мировой экономики, что угрожает ускорить отток средств из развивающихся активов, в случае усиления внешних негативных тенденций рынок акций РФ может возобновить нисходящую динамику, считает Бабин.

Как отмечают эксперты Sberbank CIB, признаки прогресса в переговорах США и Китая подогрели emerging markets, в том числе и Россию, однако не стоит забывать, что новости на эту тему меняются очень быстро. Бундесбанк объявил, что в экономике Германии, вероятно, начнется рецессия, однако рынок расценил такие заявления как готовность регулятора стимулировать экономику. Президент США Трамп призвал ФРС снизить процентную ставку не менее чем на 100 пунктов и возобновить количественное стимулирование - это гораздо больше, чем предусматривают даже самые смелые планы смягчения денежно-кредитной политики, которые предлагают некоторые члены Комитета по операциям на открытом рынке.

Нефть Brent пока не может пробить сопротивление $60 за баррель и подняться выше. Фондовые площадки подросли на фоне намеков на возможные подвижки в торговых переговорах между США и КНР, спекуляциях СМИ на тему о перспективах глобального смягчения денежно-кредитной политики и стимулирования экономического роста, отмечают аналитики.

Как полагает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, оптимизм на внешний площадках локально подогрели твиты американского президента Трампа, который заявил, что ждет от ФРС действий по снижению ключевой ставки на 100 базисных пунктов в кратчайшие сроки. Инвесторы, понимая, что давление президента на банковский регулятор рано или поздно может возыметь нужный эффект, возобновили покупки подешевевших активов.

Помимо этого, дополнительную поддержку рынкам оказали новые шаги Народного банка Китая для поддержки бизнеса и экономики страны: регулятор, как и обещал, изменил бенчмарк стоимости кредитов, выдаваемых коммерческим банкам, что эквивалентно снижению стоимости корпоративного фондирования примерно на 45 базисных пунктов, а также отметил, что продолжит искать другие меры снижения стоимости кредитования для малого и среднего бизнеса.

Озвученные экономические стимулы НБК в совокупности с решением США продлить Huawei разрешение на покупки технологий и оборудования у американских поставщиков еще на 90 дней, а также с недавним переносом срока введения новых 10%-ных пошлин на китайские товары до 15 декабря, немного сгладили опасения глобальных инвесторов по поводу эскалации торговых войн и их губительного эффекта на экономику Поднебесной. Восстановившийся аппетит к риску обеспечил спрос и на подешевевшие российские активы. А укрепившийся за последнее время доллар способствовал предпочтению компаний, ориентированных на экспорт, поэтому во вторник выросли акции нефтегазового и горно-металлургического секторов, считает Кирсанова.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон обеспечил рост рынка акций во вторник, особенно это стало заметно в бумагах "Газпрома" - стимулы, заявленные министром финансов Германии, обеспечат концерну устойчивый сбыт газа по европейским маршрутам. Слабый рост розничной торговли продолжает негативно отражаться на показателях торговых сетей. "Магнит" сообщил о том, что прибыль по МСФО в I полугодии сократилась на 44,8% (до 9,8 млрд рублей), а выручка за этот период увеличилась на 10,5%. Рост чистого долга "Магнита" более чем на 20% обусловлен выплатой дивидендов, а также открытием новых магазинов.

Рубль укрепился на внутренних факторах - начинается период налоговых платежей, завершается высокий туристический сезон. Кроме того, в последнее время существенно вырос разрыв доходности между рублем и остальными валютами развитых стран. Например, разрыв доходностей между 10-летними германскими бондами и аналогичными российскими ОФЗ составляет почти 8%. К тому же доходность германских бондов уже давно является негативной. Поэтому в ближайшее время можно ждать возвращения интереса инвесторов к рублю, у которого сохраняется потенциал укрепления, тем более что нефть прекратила свое отвесное падение.

Представители ЕЦБ все чаще говорят о снижении ключевой ставки до отрицательного значения, а также о количественных программах. Глава британского правительства Борис Джонсон во вторник совершит поездку во Францию, где проведет переговоры с президентом Эммануэлем Макроном. Возможно, что будет предпринята очередная попытка разморозить переговоры о более выгодных условиях выхода из Евросоюза.

Нефть попыталась расти на надеждах про стимулы, но пока доминируют опасения замедления роста спроса. Есть небольшая надежда на данные по запасам в США, так как предварительные опросы показали их возможное снижение на 1,9 млн баррелей за прошлую неделю. С другой стороны, стоит вспомнить о многочисленных заявлениях представителей РФ, что цена в районе $60 за баррель Brent вполне устраивает российское правительство, хотя Саудовская Аравия нуждается в более дорогой нефти. Иными словами, РФ не будет поддерживать сверхусилия по повышению цены нефти, но будет защищать ее от падения к $50 и ниже, отмечает аналитик.

Вечером внешние индикаторы стали подавать негативные сигналы. В частности, доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вновь снизилась до 1,57%, иена укрепляется, а золото поднялось выше $1500 за тройскую унцию. Поэтому нельзя исключать еще одного ухудшения ситуации на рынках. Для российского рынка более важным фактором является ситуация в Европе, где различные чиновники выражают готовность к стимулам на фоне замедления экономического роста и инфляции. Переход от слов о стимулировании к делу в Европе вдохнет новый оптимизм в российские активы, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции АО "Лензолото" (+10,5% и +4,9% "префы"), "М.Видео" (+4,2%), "МРСК Сибири" (+3,7%).

Подешевели АДР Qiwi (-5%), бумаги ПАО "Европейская электротехника" (-3,2%), "Объединенной вагонной компании" (-2,7%), "Росгосстраха" (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,834 млрд рублей (из них 8,039 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 7,994 млрд рублей - на акции "Газпрома").