Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи в пределах 0,1%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне ослабления рубля и разнополярных сигналов с внешних площадок; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели менее чем на 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2671,99 пункта (-0,07%), индекс РТС - 1279,91 пункта (-0,02%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,1%.

Доллар вырос до 65,85 рубля (+0,1 рубля).

Подешевели на старте торгов акции "РусАла" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%).

Подросли бумаги "Распадской" (+1,1%), "Башнефти" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Мобильных телесистем" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,3% "префы").

Индексы в США в среду выросли после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), тон которого совпал с ожиданиями рынка. Протокол показал, что руководители Федрезерва, приняв решение о снижении ставки на 25 базисных пунктов, отказались от какого-либо прогнозирования дальнейшей политики.

Обсуждая перспективы монетарной политики, члены FOMC "в целом выступили за подход, при котором политика будет определяться поступающей информацией и ее последствиями для экономического прогноза, и в котором будут отсутствовать любые признаки следования Федрезервом предустановленному курсу", говорится в протоколе.

Среди других важных для фондового рынка событий на этой неделе - ежегодный симпозиум ФРС в Джексон-Хоуле, стартующий в четверг. Трейдеры ждут от этого мероприятия сигналов о дальнейших планах Федрезерва на этот год.

События, касающиеся ФРС, особенно важны с учетом продолжающейся критики Центробанка президентом США Дональдом Трампом. Ранее на этой неделе Трамп высказал мнение, что базовая процентная ставка должна быть снижена Федрезервом как минимум на 1 процентный пункт (п.п.).

В среду Трамп продолжил атаку на Центробанк, назвав Федрезерв и его председателя Джерома Пауэлла "единственной проблемой" США.

В ходе пресс-конференции в Белом доме в среду, Трамп также заявил, что он "был избран" для того, чтобы вести торговую войну с Китаем, добавив, что в этой войне он побеждает.

"Это торговая война, которая должна была начаться давным-давно, - сказал Трампа. - Кто-то должен был ее начать. Я был избран для этого".

В Азии в четверг динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

В Японии августовский индекс деловой активности в промышленном секторе, рассчитываемый Jibun Bank и IHS Markit, увеличился до 49,5 пункта - максимума с мая, по сравнению с 49,4 пункта в июле. Тем не менее, значение индекса осталось ниже отметки 50 пунктов по итогам четвертого месяца подряд, что указывает на сохраняющийся спад активности в секторе.

Нефть

Нефть в четверг проседает в ожидании сигналов от ФРС, цена Brent находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 21 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $60,18 за баррель (-0,2% и +0,5% накануне), октябрьская цена WTI - $55,61 за баррель (-0,1% и -0,8% в среду).

Внимание трейдеров смещается от запасов нефти в США к перспективам наращивания стимулов мировыми Центробанками, которое, по мнению инвесторов, могло бы способствовать оживлению глобального экономического роста и поддержать спрос на нефть.

Отчет Минэнерго США, обнародованный в среду, показал, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 16 августа, снизились на 2,73 млн баррелей. Сокращение запасов было отмечено впервые за три недели. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали более существенное падение запасов - на 3,1 млн баррелей.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в четверг возможна приостановка повышения по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Опубликованный протокол июльского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США показал присутствие противоречий среди членов комитета и не дал оснований для повышения уверенности инвесторов в продолжении смягчения денежной политики регулятора. Теперь на ожидания в отношении процентных ставок может повлиять выступление Джерома Пауэлла в пятницу. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара немногим ниже отметки 66 руб./$1.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в Азии еще доминирует пессимизм из-за того, что тема торговой войны остается актуальной из-за отсутствия готовности США заключить сделку с Китаем. Естественно, что консерватизм ФРС также не добавляет поводов для покупок, но многие ждут пятницы, когда председатель ФРС Джером Пауэлл выступит на симпозиуме в Джексон-Хоуле.

Нефть Brent просела, но пока удерживает рубеж $60 за баррель во многом благодаря статистике из США по запасам сырья. Тем не менее, новый день вновь вернул беспокойства по поводу глобального спроса, а поддержку нефти продолжает оказывать геополитика: Иран в очередной раз предупредил США о недопустимости усиления давления на него.

Настроения утром в четверг умеренно негативные. ФРС демонстрирует нежелание начинать новый цикл смягчения, Трамп заявляет о нежелании идти на уступки в торговых вопросах с Китаем, а большой капитал не испытывает особой тяги к риску. Соответственно, после пары дней относительного спокойствия на рынки могут вернуться продажи. Для отечественных акций и рубля условия существенно не меняются, поскольку их доходность остается одной из лучших в мире. Тем не менее, какое-то давление на отечественные активы будет оказываться, считает Кочетков.