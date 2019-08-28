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Прямая доля Алекперова в "ЛУКОЙЛе" выросла после уменьшения уставного капитала

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Доля президента "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова в уставном капитале компании вырос с 2,843% до 2,982%, говорится в сообщении предприятия. Это произошло в связи с уменьшением уставного капитала компании.

"ЛУКОЙЛ" погасил 35 млн обыкновенных акций, в результате общее количество выпущенных акций сократилось до 715 млн штук, а уставный капитал компании снизился до 17,875 млн рублей. Провести погашение в июне 2019 года решило годовое собрание акционеров. Цель погашения - сокращение общего количества акций.

"ЛУКОЙЛ" также представил полугодовой отчет по МСФО. Чистая прибыль компании в I полугодии 2019 года выросла на 20%, до 330,5 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали этот показатель на уровне 294 млрд рублей.

Капитальные затраты "ЛУКОЙЛа" в отчетный период снизились на 9,6%, до 205 млрд рублей. Свободный денежный поток вырос в 1,7 раза, до 308,3 млрд рублей.

По сравнению с первым полугодием 2018 года финансовые результаты группы улучшились за счет роста объемов добычи нефти в России и газа за рубежом, увеличения доли высокомаржинальных объемов в структуре добычи нефти в России, обесценения рубля и применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья на некоторых месторождениях, а также роста доходности розничной сети и торговых операций. Негативное влияние оказало снижение мировых цен на углеводороды и маржи переработки за рубежом, объяснила компания.

Показатель EBITDA группы во втором квартале 2019 года составил 332 млрд рублей, что на 11,4% выше, чем в первом квартале. В первом полугодии 2019 года показатель EBITDA составил 630 млрд рублей, это на 22,5% выше по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Выручка в первом полугодии достигла 4 трлн рублей против 3,7 трлн рублей годом ранее. Выручка за второй квартал составила 2,1 трлн рублей.

После публикации отчета "ЛУКОЙЛа", акции компании на 15:25 на "Московской бирже" дорожали на 2,21%, до 5 199 рублей за бумагу.

ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов

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