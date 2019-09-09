Официальная безработица в РФ выросла на 18% в I полугодии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных безработных в России в первом полугодии 2019 года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Минтруд связывает это с ростом пособий по безработице и считает ситуацию стабильной.

В сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс" в понедельник, говорится, что за это время в качестве безработных зарегистрировались 885,4 тыс. граждан.

Увеличение количества зарегистрированных безработных во многом связано с повышением размера пособия по безработице, отмечают в ведомстве: максимальный размер пособия с 1 января этого года составляет 8 тыс. рублей, для лиц предпенсионного возраста - 11,28 тыс. рублей.

Общий уровень безработицы в России снизился в июне 2019 года до 4,4%, достигнув исторического минимума с 1991 года. Общая численность безработных в России составила на конец июня 3,3 млн человек, а уровень регистрируемой безработицы сохранился на уровне 0,99%, сообщают в Минтруде.

По данным ведомства, средняя продолжительность регистрируемой безработицы по состоянию на 1 июля составила 4,9 месяца, уменьшившись на полмесяца по сравнению с данными прошлого года. Это внесло свой вклад в сохранение невысокого уровня безработицы, считают в министерстве.

"Наиболее значительное снижение средней продолжительности безработицы достигнуто среди молодежи - с 5,2 до 4,4 месяца", - добавили в Минтруде.