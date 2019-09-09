Глава ФАС исключил реализацию идеи Дерипаски передать службе функции ЦБ

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Предложение Олега Дерипаски передать часть функций Центробанка Федеральной антимонопольной службе - элемент полемики, заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

Дерипаска, давний оппонент ЦБ, выступая на Восточном экономическом форуме на прошлой неделе предложил пересмотреть решения шестилетней давности о создании мегарегулятора финрынков на базе Банка России.

Артемьев заверил, что в реальности таких обсуждений нет.

"В свое время создание мегарегулятора, по крайне мере, как объяснял Шувалов (в 2013 г. первый вице-премьер, куратор финансово-экономического блока правительства - ИФ) и Дмитрий Анатольевич Медведев, - оно ставило задачу ускорить экономический рост. Если после мегарегулятора прошло уже 6 лет, экономический рост не ускорился - значит, нужно посмотреть, другой шаг сделать, то есть разделить", - сказал бизнесмен. "У нас есть прекрасные антимонопольные органы, если нет смысла восстанавливать комиссию по ценным бумагам и финансовым рынкам (ФСФР, ликвидирована в связи с передачей функций в ЦБ - ИФ), которая смогла бы наблюдать за конкурентоспособностью, в том числе, и банковского сектора, то, может быть, отдать им?" - заявил Дерипаска.

Глава ФАС убежден, что бизнесмен сказал это "в глубокой полемике". Артемьев подчеркнул, что Центральный банк "великолепно работает, справляется со своими обязанностями, он является важнейшим регулятором.

Он заверил, что ФАС никогда не посягала на полномочия ЦБ .

"И более того, это конституционный орган. Олег Владимирович так сказал, он, наверное, ещё что-то может сказать, как он это себе представляет. Мы об этом не только не думаем, но даже в данном случае не пытаемся ничего делать", - заключил глава ФАС.