Рубль укрепляется к доллару и евро вечером в пятницу

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets, обусловленной ростом оптимизма относительно переговоров между США и Китаем.

Курс доллара США составил 64,25 руб. в 19:00, что на 45 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,13 руб., подешевев на 46,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 45,66 копейки - до 67,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро вечером в пятницу на фоне позитивной динамики большинства валют emerging markets, вызванной оптимизмом относительно перспектив торговых переговоров между США и Китаем. Как сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство торговли КНР, правительство Китая приняло решение возобновить покупку определенного объема соевых бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США, и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что советники Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать запланированного на декабрь повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции, и обещаний не нарушать права на интеллектуальную собственность.

В начале недели власти КНР обнародовали список американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт. В список вошли 16 товаров, включая лекарственные препараты, пестициды и лубриканты, однако важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, включая соевые бобы и свинину, в нем упомянуты не были.

Дополнительную поддержку рынкам оказало решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить ставку по депозитам и вернуться к программе выкупа активов. Решение ЕЦБ повышает вероятность смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, заседание которой состоится на следующей неделе. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 71,98 копейки, до 64,4711 руб., и уменьшил курс евро на 29,66 копейки, до 71,5307 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился в пятницу на 73,61 копейки по отношению к четвергу и составил 64,3306 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 68,2 копейки и составил 64,3275 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 81,496 млн, из которых $725,046 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 356,45 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 39,85 копейки по отношению к четвергу, до 71,367 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 17,79 копейки и составил 71,342 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR464,744 млн, из которых EUR158,143 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR306,601 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт - до 7,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, увеличилась на 1 б.п. - до 7,09% годовых. В то же время ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровнях 7,18%, 7,26% и 7,33% годовых соответственно.