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Рейтинг одобрения Трампа упал из-за торгового спора с Китаем

Рейтинг одобрения Трампа упал из-за торгового спора с Китаем
Президент США Дональд Трамп
Фото: Reuters

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал в начале сентября на фоне растущей обеспокоенности американцев последствиями торговой войны с Китаем, а также опасений рецессии в американской экономике, свидетельствуют результаты опроса, проведенного The Washington Post и ABC News.

Итоги опроса показывают, что один из главных аргументов Трампа, рассчитывающего на переизбрание в 2020 году, - сильная экономика - ставится американцами под сомнение.

Все больше людей беспокоятся, что эскалация торговой войны с Китаем приведет к повышению цен на потребительские товары. Число тех, кто считает, что вероятность рецессии в экономике США выросла, превышает количество тех, кто видит снижение таких шансов.

Согласно опросу, проведенному с 2 по 5 сентября, рейтинг одобрения Трампа среди людей возрастной категории, участвующей в выборах, составляет 38%. При этом в июле рейтинг президента находился на уровне 44%, в апреле - на уровне 39%. Не одобряют политику Трампа 56% опрошенных.

Опасения в отношении состояния экономики США и, в частности, последствий торговой войны с Китаем стали главным фактором, ухудшившим мнение американцев о политике Трампа, причем женщин в особенности.

Рейтинг одобрения экономической политики президента опустился до 46% с июльских 51%, рейтинг неодобрения составил 47%. Доля людей, одобряющих действия Трампа в споре с Китаем, составила лишь 35%, не одобряющих - 56%.

Большинство американцев (56%) все же считают ситуацию в американской экономике "отличной" или "хорошей", однако доля людей, дающих положительную оценку, все же упала с 65% в ноябре прошлого года. При этом 6 из 10 опрошенных заявили, что рецессия в экономике США является либо "очень вероятной", либо "довольно вероятной" в следующем году.

43% опрошенных заявили, что, по их мнению, торговая и экономическая политика Трампа повышает вероятность рецессии в США в следующем году, и лишь 16% считают, что политика президента снижает вероятность рецессии.

США Дональд Трамп

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