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Власти запланировали потратить на пенсионную систему 9 трлн рублей за три года

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство закладывает 8,986 трлн рублей расходов на развитие пенсионной системы в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета.

В 2020 году на эти цели планируется направить 3,107 трлн рублей, в 2021 году - 3,079 трлн, в 2022 году - 2,800 трлн. Между тем, в действующем законе о бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов закладывалось 3,103 трлн (2019), 3,081 трлн (2020) и 2,867 трлн (2021), в общей сложности 9,051 трлн рублей.

Таким образом, расходы в 2020 году вырастают по сравнению с плановыми на 26 млрд рублей, в 2021 - на 212 млрд рублей. Однако в третий год трехлетки (2022) в новом бюджете закладывается меньшая сумма на 67 млрд, чем на третий год текущего бюджета (2021).

Проект бюджета

Проект бюджета на ближайшие три года был опубликован в среду, 25 сентября. Проект, принятый ранее на заседании правительства, предусматривает профицит бюджета на следующий год в объеме 876,051 млрд рублей, или 0,8% ВВП.

Основные характеристики бюджета на 2020 год определены исходя из прогнозируемого объема ВВП 112,86 трлн рублей и инфляции не более 3%.

Доходы в следующем году составят 20,379 трлн рублей, или 18,05% ВВП. Дополнительные нефтегазовые доходы, которые по итогам года направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), ожидаются в объеме 2,333 трлн рублей. Расходы запланированы в размере 19,503 трлн рублей, или 17,2% ВВП.

На 2021 и 2022 годы объем ВВП прогнозируется, соответственно, на уровне 120,364 трлн рублей и 128,508 трлн рублей, инфляция - не более 4% ежегодно. Доходы ожидаются в объеме 21,246 трлн рублей (дополнительные нефтегазовые - 2,234 трлн рублей) и 22,058 трлн рублей, (2,036 трлн рублей); расходы - 20,634 трлн рублей, в том числе, условно утвержденные - 515,850 млрд рублей, и 21,763 трлн рублей, (1,088 трлн рублей).

ВВП ФНБ

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