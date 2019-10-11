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Carlsberg представила биоразлагаемую бутылку из бумаги для пива

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пивоваренная компания Carlsberg Group представила в Копенгагене два прототипа бумажных биоразлагаемых бутылок для пива. Об этом сообщила пресс-служба группы.

Это белые непрозрачные бутыли, похожие по форме на стандартные стеклянные бутылки для Carlsberg, на них так же выбиты слоган бренда и подпись основателя компании Якоба Кристиана Якобсена. В компании говорят, что они изготовлены полностью из натуральных материалов и поддаются переработке. Бумага, из которой они сделаны, получена из древесины.

Друг от друга прототипы отличаются тем, что в одной бутылке внутренняя поверхность покрыта тонкой пэт-пленкой (из полиэтилентерефталата), а в другой - пленкой из полиэтилен-фураноата. Пленка должна удерживать пиво внутри. Обе технологии компания продолжит тестировать в поисках оптимальной, массового производства и запуска бумажных бутылок в продажу пока не планируется.

В Carlsberg начали разрабатывать новую бутылку в 2015 году, в рамках стратегии по сокращению вредных выбросов. Тара из древесных волокон меньше вредит окружающей среде, чем стеклянные бутыли или алюминиевые банки, объяснила на презентации вице-президент группы по развитию Мириам Шинглтон.

Разработка ведется при сотрудничестве с производителями упаковки BillerudKorsnäs, с которой Carlsberg создала СП Paboco. Партнерам помогают эксперты других экологических проектов и исследователи Технического университета Дании.

Ранее PepsiCo и Coca-Cola сообщали о планах отказаться от пластиковых бутылей и перейти на продажу своих напитков в алюминиевой таре, чтобы сократить пластиковые отходы, напоминает CNN. Adidas начал разработку обуви, поддающейся переработке, Unilever тестировал брикеты из твердого шампуня и картонные упаковки для дезодоранта, Procter & Gamble испытывает многоразовые упаковки для увлажнителя Olay.

Carlsberg Дания

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