Поиск

Путин оценил в $1,5 млрд сделки между Россией и ОАЭ, заключенные в Абу-Даби

Путин оценил в $1,5 млрд сделки между Россией и ОАЭ, заключенные в Абу-Даби
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Компании России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заключили во вторник соглашения о сделках на сумму порядка 1,5 млрд долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Как заявил российский лидер в ходе визита в Абу-Даби, заключенные сделки "охватывают самые разные отрасли". Слова президента транслировал телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Путин приветствовал "вхождение эмиратских друзей в акционерный капитал компании - производителя автомобилей представительского класса "Aurus". "Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из ОАЭ, чувствовали себя на нашем рынке комфортно", - заверил он.

Президент РФ подчеркнул также выгодность вложений, которые делаются совместно Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и эмиратским Фондом Mubadala. "Доходность от этих вложений заметно, иногда в три раза, превышает общемировые стандарты. Вложения делаются в нефтехимию, транспорт, медицину", - сказал Путин.

Во вторник, 15 октября, во время государственного визита президента РФ в ОАЭ был подписан ряд документов. В частности, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Минэнерго РФ и Министерством энергетики и промышленности ОАЭ по сотрудничеству в сфере энергетики.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией "Росатом" и корпорацией по атомной энергии ОАЭ о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Кроме того, подписано концессионное соглашение между "ЛУКОЙЛом" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби по газовому месторождению Гаша, а также соглашение о сотрудничестве между РФПИ, "ЛУКОЙЛом" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби.

Также заключено соглашение о сотрудничестве между РФПИ и фондом "Мубадала" по реализации национальных проектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпром нефтью" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби.

Владимир Путин ОАЭ Абу-Даби

Новости

МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году

МВФ ухудшил прогноз роста российской экономики в 2019 году

Мэрия утвердила строительство 27 новых станций метро в Москве до 2023 года

Мэрия утвердила строительство 27 новых станций метро в Москве до 2023 года

Аэропорт Барселоны отменил полсотни рейсов из-за протестов

Аэропорт Барселоны отменил полсотни рейсов из-за протестов

"Ведомости" сообщили о первом за 12 лет сокращении парка "Аэрофлота"

"Ведомости" сообщили о первом за 12 лет сокращении парка "Аэрофлота"

Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

В ЦБ предупредили о рисках полного исключения доллара из золотовалютных резервов

В ЦБ предупредили о рисках полного исключения доллара из золотовалютных резервов

ВТО официально разрешила США ввести пошлины на европейский экспорт объемом $7,5 млрд в год

Путин поручил до ноября компенсировать авиакомпаниям допрасходы на топливо за год

Нобелевская премия - 2019

Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США, Франции и Индии

Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США, Франции и Индии

Рубль слегка снизился к доллару и евро вслед за подешевевшей нефтью

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');