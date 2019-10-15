Путин оценил в $1,5 млрд сделки между Россией и ОАЭ, заключенные в Абу-Даби

Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Компании России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заключили во вторник соглашения о сделках на сумму порядка 1,5 млрд долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Как заявил российский лидер в ходе визита в Абу-Даби, заключенные сделки "охватывают самые разные отрасли". Слова президента транслировал телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Путин приветствовал "вхождение эмиратских друзей в акционерный капитал компании - производителя автомобилей представительского класса "Aurus". "Мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы инвесторы, в том числе из ОАЭ, чувствовали себя на нашем рынке комфортно", - заверил он.

Президент РФ подчеркнул также выгодность вложений, которые делаются совместно Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и эмиратским Фондом Mubadala. "Доходность от этих вложений заметно, иногда в три раза, превышает общемировые стандарты. Вложения делаются в нефтехимию, транспорт, медицину", - сказал Путин.

Во вторник, 15 октября, во время государственного визита президента РФ в ОАЭ был подписан ряд документов. В частности, стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Минэнерго РФ и Министерством энергетики и промышленности ОАЭ по сотрудничеству в сфере энергетики.

Также был подписан меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией "Росатом" и корпорацией по атомной энергии ОАЭ о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Кроме того, подписано концессионное соглашение между "ЛУКОЙЛом" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби по газовому месторождению Гаша, а также соглашение о сотрудничестве между РФПИ, "ЛУКОЙЛом" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби.

Также заключено соглашение о сотрудничестве между РФПИ и фондом "Мубадала" по реализации национальных проектов, в том числе в сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, подписано рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве между "Газпром нефтью" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби.