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Рынок акций РФ закрыл неделю в "плюсе" и консолидировался в ожидании новостей по Brexit

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу провел торги в консолидации при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, активность торгов сократилась в ожидании новостей по Brexit; индексы МосБиржи и РТС смогли закрепиться выше рубежей 2750 и 1350 пунктов соответственно.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2752,91 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1355,27 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,6%.

Доллар подешевел до 63,99 рубля (-0,13 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,7-1,9%, доллар просел на 0,22 рубля.

Подорожали в пятницу акции ПАО "Полюс" (+2,6%), АФК "Система" (+2%), ВТБ (+1,9%), "Мобильных телесистем" (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (+1,2%), Сбербанка (+0,9% и +1,4% "префы"), "Норникеля" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), "Мечела" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%).

Снизились акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,47%), "Северстали" (-1,5%, до 881 рубля), "Распадской" (-1,4%), "РусАла" (-1,4%), "Ростелекома" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "Магнита" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%).

Показатель EBITDA "Северстали" в III квартале вырос на 4,5% к предыдущему кварталу, до $787 млн, сообщила компания. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" ($762 млн). Накануне также стало известно, что совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам III квартала в размере 27,47 руб. на акцию, реестр под дивиденды закроется 3 декабря.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, но китайский Shanghai Composite снизился на 1,3%) на данных о замедлении темпов роста ВВП Китая в третьем квартале до минимального уровня почти за 30 лет; в Европе после дневной стагнации к вечеру также наметилась коррекция вниз (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,2-0,6%), также проседает Америка (индекс S&P 500 теряет 0,3%).

По данным Государственного статистического управления КНР (ГСУ), экономика КНР в июле-сентябре выросла на 6%, тогда как опрошенные Bloomberg экономисты в среднем ожидали увеличения ВВП на 6,1% после роста на 6,2% во втором квартале. Официальный план роста экономики на год, установленный правительством КНР, составляет 6-6,5%. За первые три квартала этого года китайская экономика выросла на 6,2% после роста на 6,6% за 2018 год.

Темпы экономического роста КНР замедляются последние семь лет, и в настоящее время они находятся на минимальном уровне с начала расчета показателя ВВП в нынешнем виде в 1992 году - экономическая конъюнктура ухудшается из-за торговой войны с США, снижения экспорта и внутренних факторов.

В Европе инвесторы ждут новостей по Brexit. Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили, что Лондон и Брюссель достигли соглашения по условиям Brexit, и потому нет смысла думать об очередном переносе крайнего срока выхода Британии из ЕС.

Джонсон призвал членов британской Палаты общин сплотиться, одобрить соглашение по Brexit и начать выстраивать новые отношения с ЕС.

Вопрос о том, поддержит ли британский парламент соглашение, остается открытым. Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения. Однако, как отмечают СМИ, есть шанс, что документ поддержит часть лейбористов.

Голосование в британском парламенте намечено на субботу. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.

Нефть

Нефть в пятницу отыграла часть утренних потерь, понесенных на азиатской сессии из-за данных о ВВП Китая, но к вечеру оставалась под давлением. Тем не менее, цена Brent к 18:50 по Москве на $0,8 превышала уровень суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $59,56 за баррель (-0,6% и +0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $53,95 за баррель (-0,2% и +1,1% в четверг).

В четверг цены на нефть выросли благодаря повышению спроса на рискованные активы после достижения Великобританией и Еврокомиссией соглашения по условиям Brexit.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, замедление роста китайской экономики в 3-м квартале было ожидаемым, но этот факт все равно спровоцировал продажи в акциях наиболее цикличных секторов, таких как металлургия и нефтедобыча. Тем не менее, падение в них нельзя назвать сильным, скорее, это фиксация прибыли после недавнего роста, последовавшего за сентябрьской коррекцией. Остальная статистика по Китаю оказалась довольно позитивной: промышленное производство в сентябре выросло заметно сильнее ожиданий (+5,8% вместо +4,9% и после +4,4% в августе), розничные продажи ускорили рост до +7,8% после +7,5% ранее, а инвестиции в недвижимость сохранили двузначные темпы роста (+10,5%). Все это указывает на силу китайской экономики даже в условиях сохраняющейся торговой войны с США, что, безусловно, позитивно. Если Пекину удастся избежать импортных пошлин, которые Вашингтон намерен ввести с 15 декабря, то можно предположить, что негативное влияние торгового противостояния на данном этапе ограничится замедлением темпов роста ВВП КНР до 6%.

Данные по росту ВВП США будут опубликованы только через 2 недели, как раз перед заседанием ФРС, поэтому все внимание инвесторов переключится на них, чтобы оценить полную картину того, как торговый конфликт уже повлиял на обе страны. Финансовые отчеты американских корпораций за 3-й квартал пока в большинстве своем радуют: из тех, кто уже представил свои результаты, лучше ожиданий отчитались ритейлеры, банки и представители сектора услуг и здравоохранения, в то время как металлурги и нефтепроизводители выглядели слабее. Этот факт, как минимум, сохраняет аппетит к риску со стороны глобальных инвесторов, что обеспечивает устойчивый спрос на активы развивающихся рынков, в том числе российские, считает Кирсанова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку рынку акций РФ в пятницу оказали выросшие акции Сбербанка (235,55 рубля), которые подошли вплотную к сентябрьскому максимуму 237,2 рубля. Технический индикатор ADX дневного графика указывает на усиление силы восходящего тренда, не препятствуя дальнейшему повышению бумаг. В то же время стоит учитывать, что "быкам" не удается поднять акции выше 238 рублей с середины июля, в связи с чем и сейчас котировкам без веских драйверов может быть сложно преодолеть важное сопротивление. Наращивать "лонги" стоит не ранее закрепления выше 238 рублей.

Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии пятницы отступили от максимумов дня, но завершили неделю выше средних полос Боллинджера недельных графиков (2730 и 1335 пунктов). Такая ситуация увеличивает шансы движения индикаторов в район сентябрьских максимумов (2850 и 1400 пунктов), но импульс к повышению на рынке пока не столь силен. Ориентир по индексу МосБиржи на понедельник - 2720-2760 пунктов.

Начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков отметил снижение акций "Транснефти" (-2,1%) после бурного роста за последнюю неделю почти на 10%. Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за три квартала выросла почти в 9 раз и превысила 63 млрд руб. Слабо выглядели акции "Северстали" на фоне квартального отчета по МСФО и рекомендаций по дивидендам. Несмотря на снижение выручки за третий квартал на 3% к предыдущему периоду, прибыль выросла на 3,2%, а свободный денежный поток увеличился на 32% к уровню второго квартала. В то же время за 9 месяцев прибыль упала на 5,4%.

В США банки продолжают отчитываться лучше ожиданий, в то же время статистика по динамике промышленного производства оказалась разочаровывающей (снижение составило 0,4% против рыночных ожиданий снижения на 0,2%). Европейские биржи демонстрируют сдержанную реакцию на одобрение на саммите ЕС новой версии соглашения с Великобританией. Результаты голосования в британском парламенте по новому соглашению предугадать трудно, но противников соглашения в новом виде предостаточно. Вырос турецкий рынок на сообщениях о том, что Эрдоган согласился приостановить операцию в Сирии после переговоров с представителями администрации президента США, отмечает Беденков.

По оценке аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, на неделе глобальные риск-аппетиты получили умеренный импульс к усилению на фоне сообщений о достижении соглашения по Brexit, а также позитивных финансовых результатов американских компаний в рамках стартовавшего сезона отчетностей за III квартал 2019 года.

Индекс МосБиржи смог оттолкнуться от поддержки вблизи 2700 пунктов и поднялся выше 2750 пунктов, что открывает дорогу на 2800-2810 пунктов. Динамику индекса на прошедшей неделе определяли не только внешние события, но и сильные корпоративные движения, такие как, например, мини-ралли акций "ЛУКОЙЛа" на новостях о новой дивидендной политике.

В фокусе внимания инвесторов на будущей неделе продолжат оставаться финансовые результаты компаний США и статданные по крупнейшим экономикам. На будущей неделе состоятся заседания Народного банка Китая, ЕЦБ, Банка России, а 30 октября свое слово скажет ФРС США. ЦБ РФ, скорее всего, продолжит цикл смягчения за счет снижения проинфляционных рисков, смягчения ДКП в других странах и сохранения санкционных угроз в "спящем" режиме. К концу года ставка ЦБ РФ может оказаться на уровне 6,25-6,75%. В свою очередь, ФРС также нацелена на дальнейшее смягчение монетарной политики - согласно Fed Watch, снижения ставки в настоящее время ожидают 83,4% инвесторов.

Операционные результаты за III квартал на следующей неделе представят "Полиметалл", "Полюс", "Русгидро", "Интер РАО" , "Лента", "РусАл", "Акрон" , "Евраз", "Распадская" . Финансовые результаты за 9 месяцев по МСФО представят X5 Retail , НЛМК, Mail.ru, а "Яндекс" опубликует финансовые результаты за III квартал по US GAAP.

Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на неделю - 2715-2770 пунктов, считает Дейнека.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО Банк "Кузнецкий" (+4,7%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (+3,7%), GDR En+ Group (+3,2%), акции ПАО "Павловский автобус" (+2,8%).

Подешевели бумаги ПАО "Русполимет" (-5,8%), ПАО "Бест эффортс банк" (-5,6%), "Росгосстраха" (-2,1%), "МГТС" (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 37,357 млрд рублей (из них 10,035 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

МосБиржа РТС

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