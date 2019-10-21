Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,7%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,3-0,7% за счет раллирующих акций "Яндекса" на новостях о рекомендациях правительства РФ увеличить ограничение для иностранных участников в значимых интернет-ресурсах с 20% до 50% минус одна акция.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2760,82 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1364,24 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

Доллар вырос до 63,84 рубля (+0,08 рубля).

Акции "Яндекса" выросли до 2073,8 рубля (+7,2%) при объеме торгов более 422 млн рублей.

В правительстве РФ рекомендовали ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция, сообщил "Интерфаксу" источник в парламенте.

Источник пояснил, что отзыв правительства на законопроект депутата Антона Горелкина о внесении изменений в ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" об ограничении 20%-ной доли иностранного владения значимыми интернет-ресурсами направлен в парламент.

Также подросли акции ВТБ (+0,7%), "Распадской" (+0,6%), "Мечела" (+0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,2%).

Подешевели бумаги "АЛРОСА" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Мобильных телесистем" (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "Ростелекома" (-0,3%), "Аэроофлота" (-0,3%).

Индексы в США в пятницу снизились, давление на индекс Dow Jones (-1%) оказало падение акций Boeing (-6,8%) и Johnson & Johnson (-6,2%), при этом инвесторы анализировали корпоративную отчетность и следили за новостями, касающимися выхода Великобритании из Европейского союза.

К закрытию торгов о результатах за третий квартал отчитались 15% компаний, входящих в индекс S&P 500, при этом 84% от этого количества получили прибыль в расчете на акцию выше ожиданий рынка, тогда как 64% сообщили о превзошедшей прогнозы выручке, свидетельствуют данные FactSet.

В понедельник в Азии преобладает позитивная динамика индексов за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,1%), умеренно "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%) на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) и торговых переговоров между США и КНР.

Британский парламент отказался в субботу голосовать по соглашению о Brexit, обязал премьер-министра страны Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке.

Объем японского экспорта в сентябре сократился по итогам десятого месяца подряд, в том числе из-за снижения спроса со стороны крупнейших торговых партнеров США и КНР. По данными японского Минфина, показатель упал на 5,2% в годовом выражении, тогда как опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидали снижения всего на 4%.

Народный банк Китая в понедельник оставил без изменения ставку loan prime rate (LPR), ставшую новым бенчмарком этим летом, на уровне 4,2% годовых. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали ее снижение до 4,15% годовых.

Нефть

Нефть утром в понедельник делает попытки стабилизации после падения по итогам прошедшей недели; цена Brent находится на $0,25 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 18 октября. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $59,31 за баррель (-0,2% и -0,8% в пятницу), декабрьская цена WTI - $53,83 за баррель (-0,1% и -0,3% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подешевела примерно на 1,8%, WTI - на 1,7%.

На прошлой неделе стало известно о замедлении в третьем квартале темпов роста ВВП Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире, до минимального уровня почти за 30 лет.

Кроме того, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 октября, взлетели на 9,28 млн баррелей при прогнозе роста всего на 4 млн баррелей.

Число нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на 1 единицу - до 713, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Подъем был зафиксирован вторую неделю подряд.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе остается актуальным сценарий консолидации вблизи уровня 1350 пунктов по индексу РТС. Факторы неопределенности, негативно влияющие на "спрос на риск", остаются в силе. Так, британский парламент в прошедшие выходные проголосовал за отсрочку Brexit, повторное голосование возможно уже в понедельник, но если и оно окажется не в пользу премьер-министра, то Великобритания будет просить ЕС о переносе сроков "развода" (как сообщается, ЕС готов предоставить отсрочку до конца января). На валютном рынке в начале торгов курс доллара США может оставаться под давлением, но оснований для сильных движений пока не наблюдается.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, на глобальных рынках в последние дни отсутствует выраженная тенденция, в центре внимания инвесторов остаются вопросы Brexit и отчетности американских компаний, но общее отношение инвесторов к рисковым активам пока принципиальным образом не меняется.

На выходных ключевым ньюсмейкером стал британский парламент, в котором было запланировано голосование по вопросу ратификации достигнутого на прошлой неделе соглашения о выходе страны из ЕС, однако по факту оказалась принята поправка Летвина о необходимости правительства запросить отсрочку (перенести "дедлайн" по выходу Британии из ЕС с 31 октября на три месяца), как страховка от возможности выхода из союза без сделки. На этой неделе премьер-министр Британии продолжит встречи со спикером нижней палаты Беркоу, соответственно, тема Brexit, вероятно, будет оставаться в центре внимания и на текущей неделе.

Предстоящее в понедельник заседание Европейского центробанка станет последним под руководством Марио Драги (с ноября на пост главы ЕЦБ вступает Кристина Лагард), поэтому ожидать серьезных изменений текущего монетарного курса или даже риторики вряд ли рационально.

Нейтральный внешний фон может оказывать сдерживающее влияние на дальнейший рост индекса МосБиржи, соответственно, в краткосрочной перспективе вероятен переход к боковой динамике вблизи отметки 2750 пунктов, считает Поддубский.