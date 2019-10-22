Рынок акций РФ превысил 2800п по индексу МосБиржи на волне общемирового аппетита к риску

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник превысил психологический рубеж 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне роста мировых площадок благодаря оптимистичным сигналам относительно хода торговых переговоров США и Китая, что подогрело общемировой аппетит к рисковым активам; локомотивом подъема выступили акции "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2802,23 пункта (+1,5%), индекс РТС - 1387,68 пункта (+1,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 63,61 рубля (-0,12 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+3%), АФК "Система" (+2,4%), "Интер РАО" (+2,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+2,3%), "Татнефти" (+2,2%), Сбербанка (+2,1% и +2,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1,9%), "Магнита" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "РусГидро" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Мобильных телесистем" (+1,2%), "Норникеля" (+1%).

Акции "Норникеля" ближе к вечеру увеличили волатильность, сначала упав с пиков на 2,7% на фоне известий о чрезвычайном происшествии на руднике "Таймырский", в результате которого, по предварительным данным, погибло три человека. Затем бумаги отыграли потери. Обстоятельства произошедшего на руднике выясняются, на месте работают аварийно-спасательные службы. По сообщению представителя ГМК, рудник "Таймырский" в настоящее время продолжает работу.

Подешевели акции "Распадской" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,2%), ПАО "Полюс" (-1,2%), "Яндекса" (-0,3%).

Согласно вышедшему утром производственному отчету ПАО "Полюс", компания в III квартале увеличила производство золота на 9%, за 9 месяцев - на 13%. По оценке "Полюса", его выручка от продаж золота в III квартале составила $1,061 млрд (рост на 29% год к году), по итогам 9 месяцев - $2,688 млрд (рост на 27%).

Индексы в США накануне выросли на фоне оптимизма вокруг торговых переговоров США и Китая и лучшей, чем ожидалось, корпоративной отчетности. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал в интервью телеканалу Fox Business в понедельник, что видит возможность отмены декабрьского повышения пошлин США, если переговоры с КНР пройдут успешно.

В минувшую субботу вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что Китай и США добились "существенного прогресса" и заложили основу для заключения предварительной торговой сделки.

Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов (японские рынки закрыты по случаю восхождения на престол императора Нарухито, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%) благодаря позитивным сигналам относительно хода торговых переговоров США и Китая - президент США Дональд Трамп заявил, что "соглашение с Китаем продвигается очень успешно".

"Им (Китаю - прим. ИФ) необходима сделка, поскольку их цепочка поставок накрывается медным тазом", - сказал Трамп в ходе заседания в Белом доме.

Трамп вновь повторил, что Китай уже начал закупать американские сельхозтовары в соответствии с достигнутым соглашением, добавив, что он хотел бы, чтобы китайская сторона закупала больше.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в понедельник, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

В Европе индексы также растут после утренней коррекции (DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,1-0,7%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%).

Нефть во вторник также корректируется вверх; цена Brent к 18:50 МСК на $1,1 превысила уровень суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $59,73 за баррель (+1,3% и -0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $54,4 за баррель (+1,7% и -0,9% в понедельник).

Как отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, оптимизм рынков обусловлен окрепшей уверенностью глобальных инвесторов в позитивном исходе согласования промежуточного соглашения США с Китаем, а также большей продуктивности текущего торгового диалога сторон.

Рынки крайне воодушевило заявление экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу о том, что США может отменить введение новых импортных пошлин на китайские товары с 15 декабря, если переговоры по первой сделке пройдут успешно. Заместитель министра иностранных дел Китая Ле Юйчен также отметил готовность к диалогу и решению имеющихся проблем, поскольку, как уже неоднократно наблюдалось, не всегда оценка Вашингтоном происходящего совпадает с оценкой Пекина.

На рынке акций РФ рост отмечался в секторе "голубых фишек", что может указывать на приток средств иностранных инвесторов на волне повышения аппетита к риску, полагает Кирсанова.

По словам начальника управления анализа рынков компании "Открытие Брокер" Константина Бушуева, среди лидеров роста во вторник выступили бумаги АФК "Система" - эмитент продолжает выкупать свои акции с рынка. Акции "Норникеля" локально снижались на сообщениях об аварии на руднике "Таймырский", но вечером отыграли потери вышли в "плюс". Российский рынок продолжает восхождение после снятия локальной перекупленности вместе с другими рынками, являясь одним из самых доходных в мире с начала года.

Европейские индексы продолжили рост последних дней на фоне очередных сообщений о возможных улучшениях в торговых отношениях США и Китая. ЕС предупредил Францию и Италию относительно контроля за бюджетными расходами, но каких-либо санкций в отношении стран не ожидается. В США сезон отчетностей за III квартал выходит на свой пик: в ближайшие полторы-две недели можно ждать максимального числа отчетов. Многие отмечают, что аналитики чрезмерно скептичны в отношении прибылей американских компаний и банков в III квартале. Главным "маяком" для рынка Штатов теперь служит первая публикация ВВП США и заседание ФРС 30 октября, на котором в третий и, возможно, в последний раз за год будет понижен коридор базовой ставки на 0,25 процентного пункта.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, помимо новостей по торговым переговорам США-КНР поддержку рынкам оказали неплохие квартальные отчеты в США (лучше ожиданий оказались отчеты Procter & Gamble и Harley-Davidson). Статистика при этом показала падение продаж домов на вторичном рынке США в сентябре на 2,2% м/м (ожидалось -0,7%), оказав давление на настроения. Индекс S&P 500 продолжает неспешное движение к историческому максимуму 3022 пункта.

Премьер-министр Великобритании дал парламенту страны 3 дня на рассмотрение плана по Brexit, после чего пообещал провести всеобщие выборы. Нефтяные цены к вечеру ускорили темпы повышения во многом в рамках коррекции. Оптимизм на фондовых площадках последних дней оказывал некоторую поддержку и рынку "черного золота". Котировки вновь подходят к октябрьским максимумам ($60,68 для Brent). Во вторник вечером еженедельные данные по запасам представит Американский институт нефти, а в среду - Минэнерго США. Если отчеты покажут сокращение запасов нефти, котировки могут пойти на прорыв сопротивлений.

Индекс МосБиржи достиг первой цели краткосрочного роста - 2800 пунктов. Индексы обладают потенциалом повышения до входа в зону перекупленности, а индикатор МосБиржи может взять курс на исторический пик 2848 пунктов с промежуточным сопротивлением 2815 пунктов. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2775-2815 пунктов.

С фундаментальной точки зрения рынок РФ во вторник решил "догнать" покупки, которые наблюдались на зарубежных площадках в предыдущие дни - повышение можно было наблюдать по многим российским "голубым фишкам". "Быки", таким образом, получают подтверждение поступивших ранее благоприятных сигналов - если внешний фон существенно не ухудшится, индексы РФ могут пойти еще выше, считает Кожухова.

Аналитики Нордеа банка также отмечают рост аппетита к рисковым активам, что связано с очередной инъекцией позитива от США и КНР по торговым переговорам. Президент США Трамп заявил о получении уведомления от китайской стороны о том, что Китай ожидает скорого подписания первой фазы торговой сделки. Оптимистично звучали и комментарии торгового представителя США Лайтзайхера, который сообщил о проведении дополнительного раунда переговоров в предстоящую пятницу. Кроме того, стало известно, что если стороны действительно смогут подписать первую фазу сделки, то США, вероятно, отменят повышение импортных пошлин на китайские товары, которое запланировано на декабрь.

Правительство Великобритании направило законопроект по Brexit на обсуждение в парламент, и прежде чем голосовать по новой, недавно согласованной между ЕС и Великобританией сделке, депутаты планируют сначала принять все необходимые внутренние законы для выхода страны из состава ЕС. Только после этого парламент готов решать судьбу текущей сделки, предложенной Борисом Джонсоном, в результате чего вряд ли парламенту удастся решить все эти вопросы до 31 октября. Тем не менее, "жесткий" вариант Brexit, по-видимому, снят с повестки, так как в случае отклонения текущего соглашения между ЕС и Великобританией "дедлайн" по выходу страны из состава ЕС, вероятно, будет продлен.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста во вторник выступили акции ПАО Банк "Кузнецкий" (+20,1%), банка "Приморье" (+14,1%), ПАО "Русполимет" (+8,3%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (+6,1%), ПАО "Павловский автобус" (+5,1%), ГДР X5 Retail Group (+4,2%), акции банка "Уралсиб" (+2,7%).

Чистая прибыль X5 Retail Group в III квартале 2019 года снизилась на 72,3% по сравнению с прошлогодним показателем, до 2,238 млрд рублей, сообщила компания. Результаты Х5 оказались несколько хуже консенсус-прогноза "Интерфакса" (он предполагал снижение чистой прибыли до 2,96 млрд рублей). Снижение чистой прибыли Х5 произошло на фоне трансформации ее сети гипермаркетов "Карусель" - отрицательный эффект на чистую прибыль в III квартале составил 5,334 млрд рублей.

Подешевели бумаги Мособлбанка (-3%), "Иркута" (-2%), ПАО "Куйбышевазот" (-1,9%), GDR En+ Group (-1,8%), акции АО "Лензолото" (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,308 млрд рублей (из них 9,971 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 9,566 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).