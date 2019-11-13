Снижение рынка акций РФ замедлилось благодаря отскоку нефти на заявлениях главы ОПЕК

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду откатился к уровням начала ноября на фоне снижения мировых площадок из-за разочарования инвесторов заявлениями президента США Дональда Трампа относительно торговых переговоров с Китаем, вечером снижение замедлилось благодаря отскоку нефти вверх на заявлениях генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо; лидерами отката стали бумаги "Ростелекома" из-за решения совета директоров не выплачивать дивиденды за 9 месяцев.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2933,89 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1437,85 пункта (-0,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4%.

Доллар подрос до 64,28 рубля (+0,05 рубля).

Подешевели акции "Ростелекома" (-3,1% и -4% "префы"), "Газпрома" (-2,1%), "Норникеля" (-1,3%), "Северстали" (-1,1%), Сбербанка (-1,1% и -1,1% "префы"), "Башнефти" (-0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,7%), "Распадской" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%).

Как сообщил в ходе телефонной конференции президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, решение о невыплате дивидендов "частное", в дальнейшем компания будет придерживаться выплат 2 раза в год. Решение связано с необходимостью выплатить 42 млрд рублей в рамках сделки по покупке Tele2 к середине первого квартала.

Акционеры "Ростелекома" 18 декабря обсудят увеличение уставного капитала через допэмиссию в пользу банка ВТБ для проведения сделки по покупке 100% Tele2; цена размещения обыкновенных акций по закрытой подписке установлена из расчета 93,21 рубля за бумагу. Совместно с ВТБ у РФ будет более 50%. В отношении акций "Ростелекома", принадлежащих банку, РФ и ВТБ заключат акционерное соглашение, где будет прописан, в частности, порядок осуществления прав управления акциями оператора.

"Газпром" отменил намеченное на эту неделю размещение евробондов в швейцарских франках из-за риска потери денег в результате атак "Нафтогаза Украины", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Юристы, занимающиеся организацией сделки, не смогли дать полную гарантию того, что привлеченные средства не будут потеряны. Вместе с тем источник не исключил, что в случае открытия благоприятного "окна" компания может и привлечь финансирование в ближайшее время, так как новая программа бондов подготовлена, все документы и информационные материалы в наличии.

По графику в конце ноября "Газпром" выпускает отчет по МСФО за 9 месяцев, а это потребует обновления эмиссионных документов к размещению. И в этом случае уже компания не выйдет с новыми бондами до конца года, сориентировал собеседник "Интерфакса".

Подросли бумаги Polymetal (+2,8%), "ФСК ЕЭС" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,3%), АФК "Система" (+1%), "Интер РАО" (+0,9%), ВТБ (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,6%).

В среду снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 0,9%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%), "минусуют" Европа (CAC 40, FTSE, DAX теряют 0,2-0,4%), однако в США наметилась стабилизация (индекс S&P 500 и Dow Jones топчутся на уровне вторника).

Трамп заявил в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка во вторник, что США повысят импортные пошлины на китайские товары, если не будет подписано торговое соглашение первого этапа. "Мы близки" к заключению первого этапа соглашения, это "может произойти в ближайшее время", добавил президент. При этом он не уточнил деталей, что также разочаровало рынки.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл считает, что текущий курс политики Федеральной резервной системы (ФРС), вероятно, сможет удержать американскую экономику на пути роста. Тем не менее, Пауэлл видит ряд рисков для экономического подъема, заслуживающих особого внимания.

"Мы полагаем, что нынешний подход к денежно-кредитной политике останется целесообразным до тех пор, пока поступающие экономические статданные в целом согласуются с нашим прогнозом, - говорится в тексте, подготовленном для выступления Пауэлла в объединенном комитете по вопросам экономики американского Конгресса в среду. - Однако ряд заслуживающих внимания рисков для этого прогноза сохраняется". Среди основных рисков Пауэлл отмечает ослабление темпов глобального экономического роста и торговые споры.

Нефть

Тем временем нефть вечером развернулась вверх на новостях Bloomberg со ссылкой на слова генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, что ОПЕК не исключает резкого понижения прогноза добычи нефти в следующем году странами, не входящими в картель.

ОПЕК также видит возможность для повышения прогноза по росту спроса, особенно если США и Китай подпишут предварительное торговое соглашение.

"Нас, скорее всего, ждет резкий пересмотр добычи вне ОПЕК в 2020 году, особенно из сланцевых бассейнов в США", - сказал он.

Цена Brent к 18:50 по Москве сократила потери до $0,3 относительно уровня суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $62,37 за баррель (+0,5% и -0,2% накануне), декабрьская цена WTI - $57,21 за баррель (+0,7% и -0,1% во вторник).

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает рост добычи стран не-ОПЕК к 2040 году на 5,5 млн б/с - до 63,4 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе World Energy Outlook 2019. В предыдущем прогнозе агентство предполагало повышение производства странами не-ОПЕК на 3,9 млн б/с - до 57,1 млн б/с.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынки не дождались позитивных новостей от Трампа и продолжили корректироваться вниз. Среди аутсайдеров преобладали бумаги сырьевых компаний, включая "Газпром", ММК, "Сургутнефтегаз", "Норникель", "Северсталь". "Ростелеком" разочаровал рынок отказом от выплаты промежуточных дивидендов в текущем году, что связано с процессом консолидации Tele2. На фоне ослабления позитивных ожиданий по переговорам США и КНР выросли бумаги производителей золота - Polymetal и "Полюса". Также стоит отметить спрос в защитных секторах электроэнергетики и сельского хозяйства. "ОГК-2" сообщила, что прибыль по МСФО за 9 месяцев выросла на 60%, до 12,242 млрд рублей.

Негативное влияние на рубль оказал тот факт, что аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года был признан несостоявшимся из-за возросшей волатильности рынка ОФЗ. За формулировкой Минфина кроется то, что инвесторы не согласились с той доходностью, которую предложило ведомство. Если учитывать факт снижения доходностей 10-летних казначейских обязательств США до 1,88% по сравнению с 1,95% накануне, то можно констатировать осторожное бегство капитала в "качество". Однако все еще может поменяться на рынке, если во второй половине недели США и Китай предоставят очередные вести с переговорного процесса.

Европейские инвесторы также оказались весьма впечатлены заявлением Трампа, назвавшего китайские власти обманщиками. Вечером будет выступать председатель ФРС Джером Пауэлл, который, скорее всего, не будет обнадеживать рынок по поводу дальнейшего снижения ставки.

Нефть проседала на ожиданиях роста запасов в США и ухудшения прогнозов роста мирового спроса. В МЭА ожидают, что средний годовой прирост спроса до 2025 года составит около 1 млн б/с, а с 2026 года прирост уже будет на уровне 0,1 млн б/с из-за повышения топливной эффективности транспорта и распространения электромобилей. Если же говорить о росте американских запасов, то экспорт из США мог сократиться из-за существенного роста стоимости транспортировки, что приведет также к увеличению запасов на американской территории.

Российский рынок акций на этом фоне смотрится слабым. Провал торговых переговоров приведет к новой волне снижения цен на сырьевые товары и падению прибыли российских экспортеров, считает Кочетков.

Главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди отмечает, что Трамп не сказал ничего нового по поводу переговоров с Китаем, инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и слушаний по делу об импичменте Трампа.

Речь Трампа имела мало отношения к экономической политике, зато много - к самовосхвалению и нападкам на демократов. На тему торговых переговоров с Китаем Трамп лишь указал, что соглашение возможно, но если его не удастся заключить, то пошлины будут подняты.

На первых слушаниях по импичменту Трампа будут заслушаны показания Уильяма Тейлора, главного дипломатического представителя США на Украине, и Джорджа Кента, заместителя помощника госсекретаря. Дело будет двигаться медленно: слушания продолжатся в пятницу, а потом в последующие недели. Стоит следить и за опросами общественного мнения, и за возможностью потери Трампом поддержки республиканцев в Сенате, ведь только он может сместить президента, даже в случае импичмента. Если поддержка Трампа в Сенате поколеблется, то рынки придут в движение.

Что касается ставки ФРС, что оценка рынком вероятности ее снижения в декабре приближается к нулю - рынок все-таки соглашается с идеей "поправки в середине цикла". Гораздо интереснее может оказаться сомнение Конгресса в позиции ФРС по действиям с ее балансом, особенно если Пауэлл укажет, что большинство членов ФРС планируют недолгий период закупок казначейских облигаций по $60 млрд в месяц, только до достижения определенного объема резервов. Это может оказаться более "ястребиным" событием, чем ожидает рынок, считает Харди.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, Трамп сохраняет жесткую позицию в торговом вопросе и пригрозил повышением импортных пошлин в случае неспособности достигнуть торговых договоренностей с Китаем. Тем временем глава ФРС Джером Пауэлл в среду подтвердил курс центробанка на сохранение процентных ставок на прежнем уровне при неизменном состоянии экономики. Темпы роста базового индекса потребительских цен США в октябре при этом ускорились с 0,1% до 0,2% к уровню сентября, как и ожидалось, указывая на некоторую опасность усиления инфляции.

Нефти Brent для продолжения роста еще предстоит преодолеть локальный максимум $63,33 за баррель, к которым цены стремятся, несмотря на краткосрочные коррекции. В среду вечером данные по запасам представит Американский институт нефти, а в четверг - Минэнерго США.

Индекс МосБиржи сохранил поддержку 2930 пунктов, а долларовый РТС опустился ниже 1440 пунктов. На рынке сохраняется опасность развития нисходящей коррекции, которая на данный момент носит сдержанный характер. Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 2915-2960 пунктов.

На мировых фондовых площадках настроения в среду сместились в сторону более пессимистичных, но значимых поводов для продаж по-прежнему не было. Российский рынок уже частично снял перекупленность, в связи с чем при поступлении позитивных сигналов будет готов возобновить повышение. В то же время потенциал коррекции еще не исчерпан, а четверг ожидается насыщенным на события днем, который предоставит поводы для размышлений, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (-9,1%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (-3,8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-3,6%), "Иркута" (-2,2%), "МРСК Урала" (-2,2%), ОАО "GTL" (-2,1%).

Подорожали "префы" "ОМЗ" (+31,6%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+30,5%), ПАО Банк "Кузнецкий" (+24,4%), "ЮТэйр" (+5,9%), "ОГК-2" (+3,2%), АО "Русолово" (+2,9%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (+2,7%), ПАО "Тантал" (+2,1%).

Акции "ЮТэйр" продолжили ралли, начавшееся накануне вечером после заявления главы Сбербанка Германа Грефа о согласовании плана финансового оздоровления авиакомпании, которая может избежать банкротства.

"Что касается "ЮТэйр", у нас нет никаких намерений банкротства. "ЮТэйр" представил план финансового оздоровления, с нами он был согласован", - сказал Греф.

Сбербанк - один из 11 банков, которые в 2015 году выдали балансировавшей на грани банкротства "ЮТэйр" два синдицированных кредита на общую сумму 42,6 млрд рублей. В синдикат также вошли: банк "Россия", "Траст", МТС банк , Московский кредитный банк , Сургутнефтегазбанк, ОИКБ "Русь", Юникредит банк, "Уралсиб" , НИКО-банк, Связь-банк. Один из синдкредитов, на 18,9 млрд рублей, выдавался на семь лет, второй, на 23,7 млрд рублей - на 12 лет. По семилетнему кредиту в декабре 2018 года, а затем в июне 2019 года "ЮТэйр" допустила дефолт.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 57,048 млрд рублей (из них 22,211 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 7,473 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).