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Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции ходатайство следствия об аресте "жилого помещения" основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Басманного суда Москвы от 27 августа 2019 года, которым наложен арест на жилое, принадлежащее на праве собственности обвиняемому Калви, отменить. Материалы дела направить в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе", - говорится в решении Мосгорсуда.

Таким образом, суд частично удовлетворил жалобы адвокатов Калви, просивших отменить указанное постановление и отказать следствию в удовлетворении ходатайства об аресте имущества бизнесмена.

Калви, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, бывший предправления банка "Восточный" Алексей Кордичев, а также партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров обвиняются в хищении более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Все они, кроме Кордичева, вину не признают.

Калви вменяется организация хищения 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" (часть 4 статьи 159 УК РФ). В настоящее время он находится под домашним арестом. Калви утверждает, что его преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над "Восточным".

Уголовное дело в их отношении возбудил 13 февраля 2019 года по жалобе миноритария банка Шерзода Юсупова. Всех фигурантов арестовали 15 и 16 февраля. Зюзин, Абгарян и Владимиров до сих пор остаются в СИЗО. Калви и Кордичева перевели под домашний арест в апреле, Дельпаля - в августе.

Мосгорсуд Майкл Калви

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