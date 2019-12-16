Посол Франции в России предупредила о последствиях дела Baring Vostok для инвестклимата

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Дело инвестфонда Baring Vostok, одним из фигурантов которого является партнер фонда, гражданин Франции Филипп Дельпаль, затруднит для России поиск иностранных инвесторов, предупредила посол Франции в Москве Сильви Берманн. Она сказала это в эфире "Эха Москвы".

По ее словам, во Франции не понимают, почему коммерческий спор между акционерами банка "Восточный" рассматривается в рамках уголовного процесса. В связи с этим делом возникает ощущение отсутствия юридической безопасности, сказала дипломат.

"И это не только проблема чисто финансовая, проблема одного предприятия. Это касается и других людей, кстати, и американцев и четверых россиян. Но это в целом проблема безопасности капиталовложений, и, соответственно, вопроса отношения французских инвесторов к России", - заявила Берманн.

Она отметила, что проблема возникла в момент, когда Парижу хотелось бы укреплять экономические отношения с Москвой и инвестировать в инновационные сферы.

По словам посла, служба генконсула регулярно занимается ситуацией вокруг Дельпаля, а недавно министр экономики Франции Брюно Ле Мэр обсуждал этот вопрос с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Ранее президент Эммануэль Макрон говорил об этом с российским лидером Владимиром Путиным, добавила она, отметив, что не знает, обсуждалось ли это на их последней встрече.

По делу Baring Vostok, кроме Дельпаля, проходят основатель фонда, гражданин США Майкл Калви, партнер фонда Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров. Их обвиняют в хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей.

Уголовное дело в их отношении возбудили 13 февраля по заявлению акционера банка Шерзода Юсупова. Всех шестерых обвиняемых арестовали 15 и 16 февраля, затем Калви и Кордичева перевели под домашний арест. Дельпаля отпустили под домашний арест только в августе. В Кремле отмечали, что это произошло перед очередной встречей президентов Путина и Макрона. С тех пор всем фигурантам только продлевали меру пресечения.

Вину признал только Кордичев, остальные фигуранты дела заявляют о невиновности. В октябре фонд Baring Vostok жаловался, что суд игнорирует позицию обвиняемых.