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Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи на внешнем оптимизме

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с обновления исторического максимума индекса МосБиржи, превышавшего 3010 пунктов на фоне подъема мировых площадок и нефти после согласования на прошлой неделе торговой сделки первой фазы между США и Китаем; бумаги "Норникеля" обновили исторические максимумы.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3006,16 пункта (+0,3%, максимум сессии и новый пик - 3012,21 пункта), индекс РТС - 1517,16 пункта (+1,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар подешевел до 62,43 рубля (-0,47 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,9%), "РусАла" (+1,8%), "Норникеля" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), "Яндекса" (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "Мобильных телесистем" (+0,8%), "РусГидро" (+0,7%), "Газпрома" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%).

Просели бумаги "Мечела" (-0,9%), "Роснефти" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%), "Ростелекома" (-0,5%), "Распадской" (-0,4%), "Россетей" (-0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,2%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 1-2,6%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,9%).

Минторг КНР в пятницу сообщил о согласовании с США текста документа по первой фазе двусторонней торговой сделки, который предусматривает поэтапную отмену американских пошлин на китайские товары. Согласно достигнутым договоренностям, Китай, в свою очередь, увеличит импорт из США, а также из ряда других стран, пишет Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что стороны согласовали первую фазу торговой сделки, и объявил, что не будет вводить планировавшиеся на 15 декабря дополнительные пошлины на товары из КНР.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в воскресенье, что согласованное с КНР соглашение - очень хорошее, хотя не решает все спорные вопросы между сторонами, а его подписание, как ожидается, пройдет в начале января 2020 года.

Опубликованные в понедельник статданные показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре сильнее, чем ожидалось. Объем промпроизводства вырос на 6,2% в годовом выражении после подъема на 4,7% в октябре, эксперты в среднем ожидали роста промпроизводства на 5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Розничные продажи выросли на 8% в годовом выражении после подъема на 7,2% в октябре, ожидался рост на 7,6%.

Нефть

Нефть к вечеру в понедельник также возобновила рост после локальной коррекции, цена Brent к 18:50 по Москве превысила на $0,9 уровень, что отмечался при закрытии рынка акций РФ 13 декабря. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $65,65 за баррель (+0,7% и +1,6% в пятницу), февральская цена WTI - $60,26 за баррель (+0,5% и +1,5% в пятницу).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынки в понедельник продолжили отыгрывать согласование первой фазы торговой сделки между США и Китаем, также позитивом стала статистика о росте промпроизводства в КНР даже в условиях торговой войны. Сама сделка между США и КНР существенно не снижает градус торгового противостояния, но все же отменяет дальнейшую эскалацию. Для отечественных компаний все это означает снятие наиболее негативных рисков в обозримом будущем. Общий позитив для рынка подкрепляется ростом Brent, которая закрепляется выше $65 за баррель.

Рубль остается одной из самых высокодоходных валют даже после очередного снижения ставки ЦБ РФ. Кроме того, с середины месяца повышается предложение валюты со стороны экспортеров, которые готовятся к налоговым выплатам. Соответственно, на ближайшее время у рубля много оснований если не для укрепления, то как минимум для стабильной торговли на достигнутых уровнях.

В целом рынки готовы брать новые вершины, так как Китай обещал увеличить закупки американских товаров почти вдвое в течение двух лет. Российский рынок также имеет шансы закрепиться вблизи рекордных значений по индексу МосБиржи, хотя рост индикатора сдерживается укреплением рубля, отмечает Кочетков.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дарьи Желанновой, торговое соглашение США-КНР позволило избежать запланированного на 15 декабря введения новых пошлин на товары из Китая, хотя существующие ограничения пока остаются без изменений, в том числе 25%-ные пошлины по импорту на $240 млрд.

Новое соглашение включает обязательства Китая увеличить объемы импорта различных товаров и услуг из США на $200 млрд по сравнению с уровнями 2017 года. Однако сохраняется неопределенность как вокруг статуса (дата официального подписания пока не определена) достигнутого соглашения, так и многих деталей, которые, по словам торгового представителя США, "будут уточняться".

Российский рынок акций остается одним из наиболее привлекательных, в пользу чего говорят относительная фундаментальная недооцененность активов, высокая дивидендная доходность (сейчас - около 6,3% годовых по индексу МосБиржи) и здоровая макроэкономическая ситуация (низкая инфляция, профицит бюджета, растущие ЗВР). Геополитические риски сохраняются, однако сейчас их влияние в значительной степени имеет психологический характер, считает аналитик.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, за счет позитивных внешних факторов рынок акций обновил в понедельник максимум по индексу МосБиржи (превышал 3012 пунктов), однако укрепление рубля оказало давление на индикатор под занавес торгов. В среднесрочной перспективе при благоприятном сценарии целью движения индекса МосБиржи вверх может стать район 3180 пунктов.

Рубль укрепился за счет ряда факторов - подъема цен на нефть и роста интереса ко всей группе валют развивающихся стран. "Медведям" в долларе удалось продавить курс ниже поддержки 62,5 руб./$1, тем самым создав плацдарм для дальнейшего снижения американской валюты, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, торги в США в понедельник начались с уверенного роста индексов после заявления в воскресенье торгового представителя США Лайтхайзера о "полном заключении" первой фазы торговой сделки, хотя дату формального подписания соглашения еще предстоит определить.

Позитивом для рынков также стали данные об ускорении темпов роста промпроизводства и розничных продаж КНР в ноябре. В Европе раллирует британский индекс FTSE на фоне оптимизма в отношении Brexit. В остальном предварительные индексы деловой активности в секторе промышленности Германии и еврозоны в декабре оказались хуже прогнозов и остались существенно ниже отметки 50 пунктов.

Индексы МосБиржи и РТС в понедельник обновили исторический и многолетний пики соответственно. На дневных графиках обоих индикаторов, однако, образуются "медвежьи" дивергенции с индексом RSI, наряду с краткосрочной перекупленностью предупреждающие об опасности коррекции. В остальном на данный момент все еще имеет смысл следовать за восходящим трендом. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2990-3025 пунктов, считает Кожухова.

Руководитель отдела управления акциями компании "Сбербанк управление активами" Евгений Линчик также констатирует, что на мировых рынках сохраняется оптимизм, подогретый сообщениями о ходе торговых переговоров США-Китай и итогами парламентских выборов в Великобритании.

Российский рынок акций с конца прошлой недели растет при поддержке спроса со стороны иностранных инвесторов, но с приближением рождественских выходных на Западе активность торгов должна пойти на убыль. США сообщили, что готовы отказаться от новых пошлин к Китаю, которые планировалось ввести с 15 декабря, а также снизить наполовину уже действующие пошлины, если Китай в 2020 году закупит в США сельхозпродукцию на $50 млрд. Стороны неофициально уже согласовали параметры предварительного торгового соглашения, однако более детальной информации о сделке и перспективах ее официального подписания пока нет. Нефть Brent в течение недели будет двигаться в коридоре $63,5-67 за баррель, отмечает эксперт.

Как говорит глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен, с момента подписания обеими сторонами соглашение США-КНР будет требовать от Китая увеличить закупки американской сельхозпродукции, а от США - снизить существующие пошлины. Однако сохраняемые пошлины остаются серьезной проблемой, а соглашение "второй фазы" вряд ли будет достигнуто до выборов 2020 года в США. Но и первая фаза может оказаться под вопросом, учитывая ожидание со стороны США, что Китай станет закупать американские сельхозтовары почти на $50 млрд - это больше, чем он закупил за последние три года.

Поддержку нефти оказывают новости о торговом соглашении, а также решение группы стран ОПЕК+ снизить потолок добычи еще на 500 тыс. б/с до марта. Дополнительное добровольное сокращение добычи Саудовской Аравией на 400 тыс. б/с в целом сочли попыткой королевства обеспечить оценку компании Aramco в $2 трлн. При сильном спросе и одной из самых низких в мире долей публичного размещения (всего 1,5%) этот уровень был достигнут уже на второй день торгов.

Ежемесячные отчеты о рынке нефти от ОПЕК, МЭА и Управления энергетической информации США показали небольшое улучшение прогнозного спроса в мире. Однако сохраняется разница между мировым объемом спроса и ростом предложения вне ОПЕК, откуда видна необходимость для ОПЕК+ поддерживать добычу на низком уровне, особенно в первой половине 2020 года. В ближайшие месяцы внимание рынка будет сосредоточено на Ираке и Нигерии, от которых требуется выполнение плана снижения добычи в такой степени, чтобы Саудовская Аравия оставалась согласной нести основное бремя удерживания цен.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в понедельник выступили "префы" "ОМЗ" (+28,1%), акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+22,3%), "Селигдара" (+9,2% и +5,7% "префы"), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+6,9%), "ГАЗа" (+5,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+3,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+2,6%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+2,4% и +5,9% "префы"), ПАО "Куйбышевазот" (+2,2%), "ВСМПО-Ависма" (+1,9%), ПАО "Мультисистема" (+1,9%), "Протека" (+1,9%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (-8,3%), ПАО "Русская аквакультура" (-7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-6,8%), "Мостотреста" (-5,6%), GDR X5 Retail (-3,7%), откатились после отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "М.Видео" (-6,8%, до 545 рублей, дивиденды за 9 месяцев - 33,37 рубля на акцию) и "Детского мира" (-4,3%, до 94,5 рубля, дивиденды за 9 месяцев - 5,06 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,141 млрд рублей (из них 7,429 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 6,187 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка ).

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