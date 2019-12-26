Глобальный объем сделок M&A слабо снизился в 2019 году, эксперты не ждут уменьшения активности в 2020-м

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Объем сделок по слиянию и поглощению (M&A) незначительно снизился в 2019 году, и эксперты ожидают сохранения высокой активности в этой сфере в 2020 году благодаря улучшению экономической среды и низким процентным ставкам.

Число объявленных сделок M&A в этом году, по данным на 19 декабря, сократилось на 3,7% - до 34,483 тыс., свидетельствуют данные Dealogic. Для сравнения: в 2018 году количество сделок составило 35,976 тыс.

Общий объем этих сделок в текущем году составил порядка $4 трлн, что на 2,4% меньше, чем годом ранее, когда он равнялся $4,1 трлн.

Эксперты, участвующие в организации сделок слияния и поглощения, не видят снижения активности в секторе и удивлены тем, что совокупный объем M&A сократился в этом году.

"Мы совсем не ощущаем этого, - отмечает партнер юридической компании Kirkland & Ellis, занимающейся сделками M&A, Кристиан Этвуд. - Спрос на наши услуги выше, чем когда-либо, и, основываясь на том, чем мы занимаемся сейчас, и что у нас в процессе подготовки, я не вижу причин думать, что в 2020 году ситуация изменится".

По данным Dealogic, совокупные объемы сделок M&A превосходят $3 трлн каждый год с 2014 года.

"Последние четыре года были прекрасными", - говорит управляющий директор Raymond James Брендан Райан.

В минувшем году увеличилось число крупных сделок M&A, способных привести к трансформации отраслей, пишет Barron's.

Это, например, покупка London Stocks Exchange Group (LSEG), владельцем Лондонской фондовой биржи, одного из крупнейших мировых поставщиков финансовой информации - Refinitiv Holdings Ltd. - за $27 млрд, в целях создания конкурента агентству Bloomberg.

К таким сделкам эксперты также относят объединение аэрокосмического подразделения United Technologies с Raytheon в рамках сделки объемом $86 млрд, которое приведет к созданию производственного гиганта стоимостью порядка $100 млрд.

Кроме того, экономисты выделяют три крупные сделки, способствовавшие консолидации финтех-рынка: покупка компанией Global Payments сервиса TSYS за $21,5 млрд, а также сделка Fiserv и First Data объемом $22 млрд и приобретение Fidelity National Information Services платежной системы WorldPay за $35 млрд.

Технологический сектор и, особенно, сфера программного обеспечения, остались в лидерах рынка M&A в 2019 году. В общей сложности в этой отрасли было заключено 10,216 тыс. сделок M&A общим объемом $808 млрд, свидетельствуют данные Dealogic.

На втором месте сфера здравоохранения с 2,967 тыс. сделками объемом $580 млрд.

В технологическом секторе крупнейшей стала сделка между Fidelity и WorldPay, в сфере здравоохранения - покупка американской фармкомпанией Bristol-Myers Squibb конкурирующей Celgene Corp. за $99 млрд с учетом долга.

Многие эксперты ожидают активизации рынка M&A в первой половине следующего года, считая, что компании, которые ищут покупателя, будут стремиться к заключению сделок до президентских выборов в США, запланированных на ноябрь 2020 года. Некоторые полагают, что активность в сфере слияний и поглощений начнет замедляться в сентябре-октябре.

Этвуд из Kirkland & Ellis, однако, придерживается другого мнения, не ожидая ослабления активности в сфере M&A в 2020 году.

Первая половина года, вероятно, останется "горячей" для M&A, говорит эксперт. Если Трамп будет переизбран президентом США, активность в этой сфере сохранится прежней, а, если Трамп проиграет выборы, "активность может усилиться, с учетом риска изменения налогового законодательства" при новом президенте, отмечает Этвуд.

Эксперты Preqin, поставщика информации о рынке альтернативных инвестиций, ожидают, что фонды прямых инвестиций останутся очень активными в 2020 году. Эти фонды располагают свободными средствами в объеме порядка $1,4 трлн и ищут, куда бы вложить эти деньги, говорит представитель Preqin.

"Фонды прямых инвестиций имеют огромные свободные ресурсы. Все ждут, что эти деньги будут пущены в дело, и они будут", - отмечает старший партнер Perella Weinberg Partners Эндрю Беднар.

Одним из недавних примеров активности фондов прямых инвестиций является сделанное KKR & Co. предложение о покупке аптечного гиганта Walgreens Boots Alliance, оцениваемого в $70 млрд.