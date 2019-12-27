Сбербанк раскритиковал жесткость регулирования банковской системы в России

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России использовал формат итогов года для того, чтобы подвергнуть критике жесткое регулирование банковского рынка своим основным акционером - ЦБ РФ.

"По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 году поставила мировой рекорд", - отмечает кредитная организация в своей презентации "Сбербанк подвел банковские итоги года".

Как говорится в материале, с точки зрения регуляторных условий деятельности банков 2019 год охарактеризовался дальнейшим ужесточением норм Банка России. "Значительная часть этих норм вводится в формате макропруденциального регулирования. ЦБ уже ввел довольно много мер, в России сейчас ограничивается: кредитование в валюте, в том числе экспортеров, все виды потребительского кредитования, ипотечное кредитование с первоначальным взносом до 20%", - указывает Сбербанк, напоминая, что заявлены и планы по новым ограничениям.

Лидерство по жесткости банковского регулирования не обязательно является позитивным фактом, считают в Сбербанке. "Например, в России ипотека с первоначальным взносом до 20% взвешивается с коэффициентом риска 200%. Ни в одной стране мира никогда по ипотеке не вводился коэффициент риска более 100%", - отмечается в презентации.

Сбербанк также указывает, что ужесточение регулирования ЦБ в части увеличении коэффициентов риска по валютным кредитам и в сочетании с ростом взносов в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и увеличением до 8% взносов в Фонд обязательных резервов (ФОР) по средствам в валюте привело к резкому снижению конкурентоспособности банков на рынке валютного кредитования.

"Предприятия попросту предпочли занимать на лучших условиях за границей. При этом вкладчики не спешат перекладываться в рубли: сближение валютных и рублевых ставок даже стимулирует валютные сбережения, которые опять начали расти", - говорится в документе. В нем также поясняется, что избыток валюты банки могут разместить в основном на счетах в иностранных банках под минимальные проценты. "Тем не менее банкам становится все сложнее заработать на валютных операциях, а вкладчикам все сложнее рассчитывать на высокие доходы по вкладам в валюте", - считают в Сбербанке.

"Назрела необходимость инвентаризации регулирования и оценки его воздействия на экономику, вся история показывает, что избыток регулирования не менее опасен, чем его полное отсутствие", - говорится в презентации.

В материале также отмечается, что в 2019 году АСВ впервые с 2012 года собрало больше взносов, чем выплатило компенсаций вкладчикам, также агентство вернуло ЦБ долг на 200 млрд рублей.

"Оценочная стоимость активов ликвидируемых АСВ банков, лицензия которых была отозвана с 2014 года, составляет 1,2 трлн рублей. За счет этого источника АСВ может погасить весь долг, но препятствием является длительность процедур ликвидации. Тем не менее уже в значительной степени сложились предпосылки для снижения взносов в АСВ", - полагают в Сбербанке.

Также в банке считают, что Россия близка к насыщению на рынке потребкредитования. "Мы, похоже, близки к точке насыщения рынка, но это не то же самое, что рост риска "взрыва пузыря" на рынке. Мягкая посадка является более вероятным сценарием, особенно учитывая низкие риски безработицы ввиду демографической ситуации", - говорится в презентации Сбербанка.