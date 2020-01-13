Акции "Газпром нефти" обновили максимумы

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Акции "Газпром нефти" днем в понедельник обновили исторические максимумы и на некоторое время вывели компанию по величине рыночной капитализации на седьмое место в России, потеснив "Сургутнефтегаз".

На "Московской бирже" к 15:00 по московскому времени капитализация "Газпром нефти" выросла до 2,1893 трлн рублей, акции компании поднимались до 465,3 рубля (+4,2%). В то же время капитализация "Сургутнефтегаза" сократилась до 2 трлн 188,6 млрд рублей из-за падения обыкновенных бумаг компании на 1,5%.

Далее к 15:42 акции "Газпром нефти" сбавили темпы роста и стоили 461,75 рубля (+3,4%), также сократился откат бумаг "Сургутнефтегаза" (до -1,2%), что вернуло компании на прежние места.

Лидеры по рыночной капитализации остаются прежними, причем Сбербанк России постепенно нагоняет "Газпром": "Газпром" (-0,9%; капитализация - 5,909 трлн рублей), Сбербанк (+0,4%; 5,828 трлн рублей), "Роснефть" (+1,2%; 5,077 трлн рублей), "ЛУКОЙЛ" (-0,2%, 4,632 трлн рублей), "НОВАТЭК" (-0,3%, 3,958 трлн рублей).