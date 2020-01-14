Сбербанк создал компанию по производству компьютеров и периферийного оборудования

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сбербанк России в октябре 2019 года через ООО "Цифровые активы" стал владельцем созданной в этом же месяце новой компании ООО "СберДевайсы", следует из списка аффилированных лиц банка.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", основной вид деятельности компании - "производство компьютеров и периферийного оборудования". Также "СберДевайсы" имеет право заниматься другими видами деятельности, среди которых - производство бытовой техники и бытовых приборов, торговля компьютерами, разработка программного обеспечения. В пресс-службе Сбербанка не стали комментировать, чем конкретно занимается новая компания.

Уставный капитал ООО "СберДевайсы" - 11 тыс. рублей, гендиректором является Максим Малёжин. Ранее он был исполнительным директором блока "Технологии" отдела стратегии развития технологий Сбербанка.