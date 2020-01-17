Что произошло за день: пятница, 17 января

Новый глава ФНС России, отставка премьер-министра Украины а ДТП с участием 34 машин в Адыгее

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Премьер-министр РФ назначил главу ФНС России. Преемником Михаила Мишустина на этом посту стал его бывший заместитель Даниил Егоров.

- Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев встретились тет-а-тет. После этого новый премьер-министр и его предшественник провели встречу с членами ушедшего в отставку правительства, в ходе которой Медведев назвал происходящее нормальным процессом в период перемен. Между тем информированный источник сообщил, что состав кабмина станет известен до 21 января. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что врио министра экономического развития Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике, придя на смену Андрею Белоусову. Он, по данным "Ведомостей", может перейти на должность первого вице-премьера.

- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Такое решение он принял на фоне скандала с аудиозаписью, на которой он якобы называет "примитивными" представления президента Украины Владимира Зеленского об экономике. Зеленский решил сохранить за Гончаруком пост, но потребовал за две недели найти людей, записывавших разговор, а также участников записанной встречи.

- На трассе М-4 "Дон" в Адыгее произошло массовое ДТП. Из-за тумана и гололедицы столкнулись 34 машины. В результате аварии два человека погибли.

- В Ереване найден мертвым бывший директор Службы национальной безопасности Армении. Тело 38-летнего Георгия Кутояна с огнестрельным ранением нашли в квартире. Рассматриваются версии о доведении до самоубийства и убийства.

- ВШЭ запретит студентам и сотрудникам делать политические заявления от имени коллектива вуза. Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев считает, что в планах ВШЭ нет ограничения свободы слова, так как высказывания сотрудников и студентов не должны вредить репутации вуза.

- С 17 февраля парковка в Москве станет платной еще на 80 улицах. Расширение зоны платной парковки коснется мест, где расположены торговые и культурные центры, станции метро, привокзальные площади и транспортно-пересадочные узлы. Также готовится изменение тарифов на некоторых улицах, причем как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

- В аэропорту "Шереметьево" открылся новый международный терминал C. Запущена первая очередь терминала, сдача второй очереди перенесена за горизонт 2026 года.