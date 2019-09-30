Бабич стал первым замом Орешкина, проработав в Минэкономразвития три месяца

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития РФ, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов.

По словам Осипова, соответствующее распоряжение подписано премьер-министром.

Бабич проработал в Минэкономразвития чуть больше трех месяцев: замминистра он был назначен 17 июня. Этого срока ему хватило, чтобы убедить главу министерства Максима Орешкина в необходимости повышения. "Михаил Бабич после назначения в Минэк проявил себя с самой лучшей стороны! Представил его кандидатуру на замещение должности первого заместителя. Желаю успеха!" - сообщил Орешкин в инстаграме. Тем же путем министр анонсировал и приход Бабича в министерство в июне, написав в соцсети, что министерство усиливается "тяжелой артиллерией".

Всего у главы Минэкономразвития 14 заместителей. Должность первого зама оставалась вакантной три года, после ухода Алексея Лихачева на пост главы "Росатома".

Бабич родился 28 мая 1969 года, окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, Московский институт экономики, менеджмента и права, Государственную академию управления и Военную академию Генерального штаба. Служил в Вооруженных силах, руководил ЗАО "Корпорация "Антей". Был первым зампредом правительств Московской и Ивановской областей, возглавлял правительство Чечни. Был депутатом Госдумы, в 2011-2018 гг. - полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе. С 24 августа 2018 по 30 апреля 2019 года - посол России в Белоруссии.

На посту замглавы Минэкономразвития он курирует интеграционные вопросы в рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза и СНГ.