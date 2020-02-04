Китайские биржи скорректировались после обвала понедельника

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Рынки акций Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник, китайские биржевые индексы корректируются после резкого падения днем ранее.

За торги понедельника китайские биржи упали больше чем на 7% в первый день торгов после новогодних каникул. На котировках сказались опасения о последствиях для экономики начавшейся в стране вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Во вторник индекс Shanghai Composite растет на 1,07%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Народный банк Китая (НБК) во вторник влил в финансовую систему 500 млрд юаней ($71,21 млрд) за счет операций обратного РЕПО. Регулятор предложил рынку 380 млрд в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО и 120 млрд юаней в рамках 14-дневных операций.

В Гонконге дорожают бумаги Sunny Optical (+4,9%), AAC Technologies Holdings Inc. (+0,9%) и Tencent (+2,3%).

В то же время акции Galaxy Entertainment дешевеют на 3,9%, Wynn Macau - на 2,4%, SJM Holdings - на 2,14%, Sands China - на 2,37%. Давление на бумаги этих компаний оказывает новость о том, что власти Макао обсудят приостановку работы казино с их операторами.

Японский индекс Nikkei 225 во вторник вырос на 0,48%.

Акции Panasonic подскочили на 10,5%, поскольку компания отчиталась о первой квартальной прибыли своего бизнеса по производству батарей с Tesla. Цена бумаг Screen Holdings выросла на 5,4%, акции Nomura снизились на 2,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 1,7%. Котировки южнокорейской Samsung выросли на 3%, SK Hynix - на 2,3%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,37%. Акции ANZ Banking подорожали на 1,5%, Virgin Australia - на 3,6%.

Резервный банк Австралии по итогам заседания во вторник сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне в 0,75%.

На утро 4 февраля (19:00 3 февраля по Москве) в Китае с учетом Гонконга, Макао и Тайваня было подтверждено заражение 20 471 человека, еще 159 случаев зафиксировано в других странах. В Китае умерли 426 заразившихся, еще два человека - за пределами КНР. Выздоровели 632 человека.

Первый летальный исход от новой пневмонии зафиксирован в Гонконге. Умер 39-летний мужчина, который в январе побывал в Ухане.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.