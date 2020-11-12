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Tencent увеличила квартальную прибыль на 89% за счет спроса на онлайн-игры

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent Holdings существенно увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале благодаря росту спроса на онлайн-игры, а также сокращению расходов. Оба показателя превзошли ожидания рынка.

Чистая прибыль компании в отчетный период выросла в годовом измерении на 89%, до 38,542 млрд юаней ($5,81 млрд).

Операционная прибыль поднялась на 70% - до 43,953 млрд юаней ($6,45 млрд). Общий объем свободных денежных средств составлял на конец квартала 265,892 млрд юаней ($39 млрд).

Квартальная выручка выросла на 29% в годовом выражении и достигла 125,447 млрд юаней ($18,4 млрд). В сегменте онлайн-игр, который является крупнейшим в бизнесе компании, скачок доходов составил 45%. Одна из наиболее известных игр компании Honor of Kings в январе-октябре зафиксировала рекордные 100 млн ежедневно активных пользователей.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне 29,85 млрд юаней при выручке в 124,03 млрд юаней.

Хотя ситуация в экономике Китая нормализуется, Tencent указывает на продолжающееся негативное влияние пандемии COVID-19 на ее "облачный" бизнес, поскольку по-прежнему сохраняются задержки с развертыванием проектов и подписанием новых контрактов. Спрос на рекламу также остается слабым со стороны клиентов в таких отраслях, как транспорт и туризм.

Количество активных пользователей сервиса мгновенного обмена сообщениями QQ на конец третьего квартала составило 617,4 млн человек, сократившись за год на 5,5%. Совокупное число пользователей Weixin и WeChat (аналог Twitter) выросло на 5,4% - до 1 млрд 212,8 млн человек.

Котировки акций Tencent увеличились на 4,7% по итогам торгов в Гонконге в четверг. С начала текущего года капитализация компании взлетела на 53,6%, в то время как фондовый индекс Hang Seng снизился на 7,2% за этот период.

Tencent Китай Гонконг коронавирус WeChat

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