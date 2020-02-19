Годовая чистая прибыль "Роснефти" выросла на 29%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В 2019 году чистая прибыль "Роснефти" по МСФО выросла на 29%, до 708 млрд рублей, сообщила компания. В IV квартале показатель вырос в годовом измерении в 1,4 раза и составил 158 млрд рублей.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитик ожидали эти показатели на уровне 702 млрд рублей и 152 млрд рублей соответственно. Самым близким оказался прогноз BofA ML - 707 млрд рублей и 157 млрд рублей.

В чистой прибыли за квартал учтен эффект от восстановления части ранее осуществленных списаний активов в размере 19 млрд рублей.

В прошлом году "Роснефть" снизила сумму финансового долга и торговых обязательств на 907 млрд рублей.

Капзатраты "Роснефти" в 2019 году снизились на 8,8%, до 854 млрд рублей. Это связано преимущественно с оптимизацией программы эксплуатационного бурения в условиях реализации стратегической инициативы по увеличению доли горизонтальных скважин с большей эффективностью на зрелых месторождениях компании, а также ограничениями на запуск новых проектов с учетом продления квот на установление уровня добычи в рамках соглашения ОПЕК+, объяснила компания.

В IV квартале капитальные вложения составили 220 млрд рублей ($3,5 млрд), увеличившись на 11,1% по отношению к III кварталу.

Свободный денежный поток компании в отчетном периоде уменьшился на 22%, до 884 млрд рублей.

В IV квартале 2019 года выручка и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий составили 2,224 трлн рублей. ($35,2 млрд). Снижение выручки в рублевом эквиваленте (-0,7%) обусловлено негативным влиянием ценового фактора на реализацию нефтепродуктов в результате ожидания введения новых требований IMO и снижением цены на нефть (-1% в рублевом выражении) по сравнению с III кварталом. Рост выручки за 12 месяцев на 5,3% связан преимущественно с ростом объемов реализации нефти (+20,1%) в условиях снижения мировых цен на нефть (-6,2%).

Показатель EBITDA в последнем квартале прошлого года составил 488 млрд рублей ($7,7 млрд), сократившись на 11,9% в рублевом выражении по сравнению с III кварталом. Снижение, в основном, обусловлено негативной динамикой цен на нефть и на высокосернистый мазут в преддверии вступления в силу ограничительных требований IMO, а также снижением объемов производства и реализации нефтепродуктов в связи с проведением плановых ремонтов.

EBITDA за 2019 год составила 2,105 трлн рублей ($32,5 млрд). Рост на 1,2% к уровню 2018 года связан с увеличением объемов реализации нефти, преимущественно в восточном направлении (+34,6%), а также эффективным контролем над затратами.

Удельные операционные затраты на добычу в IV квартале 2019 года составили 196 рублей на б.н.э. ($3,1 на б.н.э.), сократившись на 2,5% к предыдущему кварталу, на фоне дефляции цен промышленных производителей (-5,6%), частично скомпенсированной сезонным ростом затрат в зимний период. За год удельные операционные затраты на добычу составили 199 рублей на б.н.э., увеличившись на 2,6% к уровню 2018 года, что ниже темпа инфляции цен промышленных производителей (2,9%). Рост расходов в основном связан с увеличением тарифов на электроэнергию, сопутствующих затрат на транспорт, а также расходов на оплату труда.

Чистый долг и торговые обязательства сократились на 174 млрд рублей за 2019 год. Значение показателя чистый долг/EBITDA на конец года составило в рублевом выражении 1,4x.

"2019 год стал по-настоящему трансформационным для компании в части экологической повестки. Мы усилили позицию как одного из лидеров отрасли с низкими показателями удельных выбросов углекислого газа. "Роснефть" продолжила реализацию стратегии в части приверженности целям ООН в области устойчивого развития, утвержденную советом директоров", - прокомментировал итоги года глава компании Игорь Сечин. Его цитирует пресс-служба.

"В 2019 году "Роснефть" присоединилась к "Руководящим принципам по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа". Мы будем продолжать бороться за снижение антропогенного влияния на окружающую среду, это является ключевым приоритетом компании", - добавил он.

Сечин напомнил, что компания была вынуждена работать в контексте целого ряда негативных факторов и рыночных неопределенностей.

"Ограничение приема нефти в систему магистральных трубопроводов "Транснефти" не позволило в полной мере реализовать потенциал производственных мощностей компании. Регулирование цен на нефтепродукты в начале года оказало дополнительное давление на финансовые показатели. Волатильность рыночных цен на нефть и ожидание введения новых стандартов качества нефтепродуктов Международной морской организации (IMO) в 4 кв. стали дополнительными факторами неопределенности. Также свое влияние в части сдерживания добычи и сроков ввода новых проектов оказало соглашение ОПЕК+", - объяснил он.