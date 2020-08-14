Полугодовой убыток "Роснефти" по МСФО составил 113 млрд рублей

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале чистая прибыль "Роснефти" по МСФО снизилась в 4,5 раза в годовом измерении, до 43 млрд рублей, полугодовой убыток компании составил 113 млрд рублей против прибыли в 325 млрд рублей годом ранее.

В апреле-июне выручка и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий составили 1,039 трлн рублей. Снижение выручки в рублевом эквиваленте относительно I квартала компания связала с падением мировых цен на нефть на 35,1%, вызванным снижением спроса в условиях пандемии и снижением продаж c учетом сокращения добычи в рамках нового соглашения ОПЕК+.

Выручка "Роснефти" за I полугодие сократилась на 33,4% год к году преимущественно в результате снижения мировых цен на нефть (-39,5%) и сокращения объемов реализации нефти (-10,5%).

Показатель EBITDA в апреле-июне составил 170 млрд рублей, сократившись практически в 2 раза в рублевом выражении по сравнению с предыдущим кварталом. Снижение, в основном, обусловлено падением цен на нефть, отрицательным влиянием эффекта обратного акциза в связи со снижением экспортного нетбэка относительно условной цены внутреннего рынка нефтепродуктов (-46 млрд рублей), что было скомпенсировано положительным эффектом лага в установлении пошлин под влиянием резкого сокращения цены в марте 2020 года (102 млрд рублей).

Удельные операционные затраты в I полугодии не изменились по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 199 рублей/б.н.э. на фоне снижения добычи, во II квартале составили 208 рублей/б.н.э.

Свободный денежный поток "Роснефти" в I полугодии составил 206 млрд рублей.

Сумма финансового долга и торговых предоплат "Роснефти" в I полугодии снизилась на 5,3%, или почти на $4,3 млрд. Снижение процентных расходов составило 21%, или 22 млрд рублей. по сравнению с I полугодием 2019 года. Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении на конец отчетного периода составило 2,09x. Объем доступных кредитных линий и ликвидных финансовых активов превышает сумму краткосрочного долга на 28%.

Капзатраты в I полугодии снизились на 15,8% год к году, до 367 млрд рублей.

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого проводятся в сообщении, "отчетный период охарактеризовался беспрецедентными условиями макроэкономического окружения, включая резкое снижение цен в результате падения спроса на фоне пандемии COVID-19 и сокращение объемов добычи вследствие начала реализации нового соглашения ОПЕК+".

"Операционные показатели за II квартал 2020 года в части добычи нефти и газа, а также переработки нефти оказались под существенным давлением, что не могло не повлечь за собой ухудшение финансовых показателей. Несмотря на это, компания сохранила низкие операционные затраты и продемонстрировала значительный положительный свободный денежный поток по итогам I полугодия. Это позволило нам даже в таких непростых условиях выполнять обязательства перед акционерами, а также продолжить выполнение стратегической задачи по снижению финансового долга и торговых обязательств", - отметил он.