Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду дальнейшим снижением цен blue chips на фоне отката мировых рынков на опасениях быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,5%, при этом вновь растут бумаги золотодобывающих компаний во главе с "Полюсом".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2988,2 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1438,94 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,2%.

Доллар вырос до 65,55 рубля (+0,17 рубля).

В среду также стало известно, что президент США Дональд Трамп продлил на год действие указов, предусматривающих ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Эти санкции против РФ были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже - 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года - санкции расширялись. С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Подешевели акции "Мечела" (-2,2%), АФК "Система" (-2,1%), "Интер РАО" (-2%), "Аэрофлота" (-1,8%), "Яндекса" (-1,5%), "РусГидро" (-1,5%), "Россетей" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (-1,1%), "Распадской" (-1%), "Ростелекома" (-0,9%), ВТБ (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%).

Подросли бумаги ПАО "Полюс" (+1,7%), "Селигдара" (+1%), "АЛРОСА" (+0,7%), ПАО "Лензолото" (+0,5%), "Татнефти" (+0,2%).

В США индексы во вторник упали на 2,8-3,2% на опасениях быстрого распространения коронавируса COVID-19 за пределами Китая. Снижение Dow Jones в понедельник-вторник составило почти 2000 пунктов, что является рекордным двухдневным падением индикатора. Как в случае Dow Jones, так и двух других индикаторов - S&P 500 и Nasdaq Composite - снижение за последние две сессии полностью ликвидировало подъем, зафиксированный с начала 2020 года.

Распространение вируса

В последние несколько недель инвесторы пристально следили за ситуацией с коронавирусом, эпицентр которого находится в Китае. Опасения, что распространение коронавируса негативно скажется на глобальной экономической активности, сдерживались надеждами на то, что эпидемия будет быстро взята под контроль. Однако в последние два дня этот оптимизм сменился растущим пессимизмом, что привело к падению капитализации американского фондового рынка на сотни миллиардов долларов, пишет Dow Jones.

Помимо продолжающегося роста числа заболевших коронавирусом в Китае, появились свидетельства быстрого распространения заболевания в Южной Корее, а также в Италии.

Все больше аналитиков прогнозирует ослабление темпов экономического подъема в США в первом квартале, поскольку американские компании предупреждают, что разрыв цепочек поставок, а также снижение потребительского спроса в Китае скажется как на их прибылях, так и на объемах выпуска продукции.

Американские службы здравоохранения, в том числе Центр контроля и профилактики заболеваний (CDC), предупредили, что опасаются распространения коронавируса в США и готовятся к возможной пандемии, хотя и не уверены в степени существующей угрозы.

В среду на новостях о росте числа случаев заражения коронавирусом за пределами Китая падение фондовых индексов продолжилось в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite теряет 0,7%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,8%), хотя слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

В Китае за истекшие сутки зарегистрировано 52 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 406 новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. С декабря число жертв коронавируса составило 2,715 тыс. человек, зарегистрировано 78,064 тыс. случаев заболевания.

Тем временем Сеул сообщил о 169 новых случаях заболевания новым типом коронавируса за сутки, передает в среду агентство "Ренхап". Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в Южной Корее составило 1,146 тыс. человек.

Власти Гонконга обнародовали программу стимулирующих мер объемом 120 млрд гонконгских долларов ($15,4 млрд), призванных смягчить негативные последствия эпидемии коронавируса COVID-19 для экономики страны и бизнеса. Ключевым пунктом программы являются денежные выплаты в размере 10 тыс. гонконгских долларов каждому постоянному жителю Гонконга в возрасте 18 лет и старше.

Нефть

Нефть утром в среду замедлила снижение после двухдневного обвала; цена Brent находится на $0,7 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $54,12 за баррель (-0,3% и -2,4% накануне), апрельская цена WTI - $49,85 за баррель (-0,1% и -3% во вторник).

Опасения, связанные с тем, что эпидемия коронавируса приведет к серьезному падению глобального спроса на нефть, оказывали давление на рынок с начала текущего года. Однако за последние дни это давление усилилось, поскольку стало понятно, что эпидемия вышла за пределы КНР и может привести к более серьезным, чем ожидалось, последствиям для мировой экономики.

При этом страны ОПЕК+ не спешат дополнительно ограничивать добычу. Во вторник министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что ОПЕК еще не приняла решения о продлении или модификации текущего соглашения ОПЕК+ ввиду ситуации со вспышкой коронавируса.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные во вторник, указали на рост запасов в США за неделю, завершившуюся 21 февраля, на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина, по данным API, подскочили за неделю на 74 тыс. баррелей, дистиллятов - упали на 706 тыс. баррелей.

Официальные данные Минэнерго США о запасах энергоносителей по итогам прошлой недели будут обнародованы в среду в 18:30 МСК. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти на 2,8 млн баррелей, а также снижения резервов бензина и дистиллятов соответственно на 1,9 млн и 900 тыс. баррелей.

По словам аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, основным для российских активов остается ситуация с распространением коронавируса, которая давит на широкий спектр инструментов. Доллар в среду в случае ухудшения внешней конъюнктуры может попытаться превысить отметку 65,5 руб./$1.

По словам директора по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, эпидемия коронавируса может набрать силу в Европе и США, теоретически это может привести к глобальному экономическому спаду, потому что усилия по сдерживанию эпидемии требуют гигантских затрат. Выявилась гигантская зависимость технологических компании США от поставок из Китая. Ранее многие инвесторы об этом не задумывались. Кроме того, на американский рынок отрицательно воздействует неопределенность в отношении ноябрьских президентских выборов в США. В стане Демократической партии наблюдается значительное усиление позиции Берни Сандерса. Это не самый молодой кандидат, но он выиграл вторые подряд демократические "праймериз". Многие инвесторы и аналитики воспринимают Сандерса как враждебного бизнесу и инвесторам кандидата. Сандерс заявляет, что крупные корпорации должны платить много налогов, но если они снова начнут платить много налогов, у них не будет средств на обратный выкуп акций.

Цена нефти Brent почти достигла поддержки $53 за баррель. На рынке нет такой степени паники, чтобы "медведи" прошибали уровни технической поддержки без локальной приостановки. Тестирование этой поддержки вполне вероятно, но перед очередным заседанием ОПЕК 6 марта уровень $53 за баррель может устоять. Индекс МосБиржи снижается с 22 января в рамках понижательного канала, и во вторник была достигнута его нижняя граница. Логично предположить, что далее будет приостановка снижения или отскок наверх как минимум в район 3060 пунктов. Есть еще сопротивление в районе 3096 пунктов, но сил у "быков" пока мало. Эксперты говорят, что потребуется еще несколько недель, чтобы подсчитать экономические последствия от коронавируса. После того, как ущерб будет примерно понятен, различные страны усилят политику денежно-кредитного и налогового стимулирования, что благоприятно отразится на котировках акций. Тогда вновь будет устойчивый рост индекса МосБиржи, считает Верников.