Bayer в 2019 году увеличил продажи в России на 16 процентов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Германский химический и фармацевтический концерн Bayer в 2019 году увеличил продажи в России на 16%, до 863 млн евро (динамика с учетом корректировки на курсовые разницы и эффект от приобретения и продажи активов).

"Продажи Bayer в России достигли рекордных за последние пять лет показателей. Высокие результаты обеспечены усилением портфеля продуктов в сельскохозяйственном направлении и укреплением позиций отдельных фармацевтических продуктов в своих категориях", - отметил генеральный директор АО "Байер", генеральный представитель Bayer в России и СНГ Нильс Хессманн (его слова приведены в сообщении компании).

Продажи сельскохозяйственного дивизиона Сrop Science в России в 2019 году увеличились на 6%, до 227 млн евро. Стабильные цены на сырьевую продукцию (зерновые и кукурузу) благоприятно повлияли на изменение посевных площадей и развитие рынков семян и средств защиты растений: площади под зерновой кукурузой увеличились на 4%, под зерновыми культурами - на 2%, под соей - на 4%, отметила компания.

"Параллельно с масштабным процессом интеграции Bayer и Monsanto мы реализовали стоящие перед дивизионом бизнес-задачи. Благодаря активной работе команды Crop Science и партнеров мы значительно продвинулись вперед в реализации нашей долгосрочной стратегии по локализации производства. Как результат - в начале 2020 года мы получили статус резидента особой экономической зоны "Липецк", что позволяет продолжить работу над планом строительства собственного завода по производству средств защиты растений в России", - сказал руководитель дивизиона Crop Science компании Bayer в Восточной Европе Ив Пике.

Продажи дивизиона Pharmaceuticals (направление рецептурных лекарственных препаратов) в 2019 году составили 395 млн евро (рост на 26%).

По словам главы Bayer в России Хессманна, на продажи дивизиона отрицательно повлиял вывод на российский рынок дженерика до истечения срока действия патента на оригинальный противоопухолевый препарат ("Нексавар"). "Сложившаяся ситуация отражается не только на показателях компании, она также может отрицательно сказаться на доступности инноваций для российских пациентов в будущем. Мы продолжаем отстаивать свои права на интеллектуальную собственность в суде", - отметил он.

В 2019 году объем продаж дивизиона Consumer Health (портфель безрецептурных препаратов) вырос на 10%, до 241 млн евро. Значительный рост по сравнению с прошлым годом показали бренды "Терафлекс", "Бепантен", "Релиф" и "Супрадин". Дивизион разработал долгосрочную стратегию по локализации производства безрецептурных лекарственных препаратов и планирует к 2023 году локализовать в России треть портфеля продуктов.

Общая выручка Bayer в 2019 году составила 43,5 млрд евро по сравнению с 36,7 млрд евро в 2018 году.

Летом 2018 года Bayer закрыл сделку по покупке американской Monsanto. Ее стоимость составила $66 млрд ($128 за акцию Monsanto). Федеральная антимонопольная служба согласовала российскую часть сделки при условии, что Bayer обеспечит российским компаниям доступ к своим технологиям в сфере селекции растений. Для организации этого процесса и контроля за исполнением предписания ФАС Высшая школа экономики и Bayer создали Центр трансфера технологий (ЦТТ).

Компания отметила, что в 2019 году вела работу по трансферу технологий в области семян и цифрового земледелия совместно c ЦТТ. "Выбранные в рамках конкурсного отбора коммерческие организации и научно-исследовательские институты имеют большой потенциал для успешного применения полученных от Bayer технологий и создания новых сортов и гибридов. Этому также будут способствовать консультации и тренинги с участием селекционеров компании Bayer, которые передадут российским коллегам свою экспертизу и знания по практическому применению данных технологий. В совокупности эти усилия должны способствовать прогрессу в сфере российского семеноводства и селекции", - заявил Пике.