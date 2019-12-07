Сбросились на IPO: РФ и другие "инвестировали" в Saudi Aramco свою нефтедобычу. Обобщение

Фото: Reuters

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия успешно провела IPO Saudi Aramco на фоне достижения договоренности с партнерами по ОПЕК+ увеличить сокращение нефтедобычи еще на 500 тыс. баррелей в сутки вдобавок к действующим 1,2 млн б/с. Квота России в общем сокращении выросла на 70 тыс. б/с, но с поправкой на конденсат. Сама Саудовская Аравия будет сдерживать свою нефтедобычу сверх увеличенной квоты еще на 400 тыс. б/с, как и последние несколько месяцев.

Россия и другие нефтедобывающие страны показали себя верными союзниками Саудовской Аравии: в ситуации, когда рынок выглядел хоть и не радужно, но не так уж плохо, подписавшись под очередным сокращением добычи и совершив тем самым своего рода "теневую инвестицию" в IPO Saudi Aramco. Впрочем, и сама Саудовская Аравия повела себя ответственно, понеся основной груз сокращения.

Инвестиция дорогая, но вполне может оказаться долгосрочной: по крайней мере, саудовский нефтяной министр в суматохе венского саммита не забыл поблагодарить российского президента Владимира Путина за поддержку.

Туманные прогнозы и сигналы

Примерно за месяц до декабрьского заседания ОПЕК+ Саудовская Аравия объявила наконец о проведении IPO Saudi Aramco, которое откладывала несколько лет из-за обрушившихся под гнетом роста сланцевой добычи в США цен на нефть.

Российские нефтяники, сначала полюбившие сделку ОПЕК+, в последний год, на фоне установления стабильных цен на нефть в районе $60 за баррель и исчерпания лишних коммерческих запасов нефти благодаря постоянным ограничениям добычи, начали говорить о "гибкости решений" по сделке, намекая, что американцы захватывают их долю рынка.

Вот и накануне нынешнего заседания ОПЕК+ российские нефтяники консолидированно предложили отложить принятие дополнительных решений на март. Впрочем, еще до встречи нефтяников Путин говорил, что "только скоординированные шаги приносят оптимальный эффект для мировых энергетических рынков. В этом смысле мы будем продолжать работать с Саудовской Аравией, со странами Персидского залива, со странами ОПЕК в рамках системы, которая была создана за последние годы". При этом, по словам Путина, у России нет цели лидировать в производстве нефти.

Также президент РФ высказывал понимание позиции друзей из Саудовской Аравии, связанной, очевидно, с IPO Saudi Aramco. "У них есть свои текущие интересы, и мы должны относиться - и мы так и делаем - к этому с уважением", - сказал российский президент. Перед венской встречей министр энергетики Александр Новак говорил, что российская позиция - "пока тайна", но вскоре стало ясно, что возобладали не тревоги и пожелания нефтяников, а соображения более высокого порядка.

Впрочем, даже после принятия решения об углублении сокращений Новак заявил, что в России считают, что нефтедобыча в США скоро начнет расти не такими быстрыми темпами.

"Что касается сланцевой нефти (в США, которая может заместить долю ОПЕК+ на рынке - ИФ), мы не видим проблем в рамках исполнения данного решения. И мы смотрим добычу в целом, по всему миру, и баланс нефти подразумевает под собой оценку общемирового спроса и предложения. Но мы видим в то же время, что в добыче сланцевой нефти сегодня возникли уже трудности. Мы смотрим за ситуацией и с финансовым состоянием, и с кредитованием проектов по добыче сланцевой нефти и видим, что, по оценке многих экспертов, идёт сокращение темпов роста добычи", - сказал российский министр.

"Все решения выверенные, тщательно обсужденные и основаны на том, чтобы в первом квартале не допустить дестабилизации на рынке", - подчеркнул Новак.

Как говорят источники" Интерфакса", уже на мониторинговом комитете ОПЕК+ (он вырабатывает рекомендации министрам), где сопредседателями являются Россия и Саудовская Аравия, почти сразу началось обсуждение вопроса об увеличении сокращений на 500 тыс. б/с.

Это четко совпадает с октябрьским превышением обязательств по сделке ОПЕК+, где основной вклад приходится на добровольные ограничения Саудовской Аравии.

Однако ряд стран пренебрегают своими обязательствами, снижая эффект от усилий королевства.

Главный вклад продолжится

Впрочем, Саудовская Аравия будет продолжать добровольно дополнительно сокращать добычу - еще на 400 тыс. б/с сверх своей квоты в 489 тыс. б/с.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман пояснил, что дополнительное увеличение квоты Саудовской Аравии будет на 167 тыс. б/с.

"Мы хотим, чтобы общее сокращение составило 1,7 млн б/с, чтобы наши партнеры тоже взяли на себя обязательства, и помимо всего прочего мы сократим наше производство еще на 400 тыс. б/с, что приведет к общему сокращению стран ОПЕК+ в объёме 2,1 млн б/с", - сказал саудовский министр.

"Наши добровольные сокращения будут продолжаться только в том случае, если мы будем четко понимать, что все остальные привержены обязательствам, которые взяли на себя", - подчеркнул он.

"Мы должны сократить производство на достаточный объем, чтобы стабилизировать рынок с учетом ожидаемого увеличения коммерческих запасов. У нас нет желания играть с цифрами и статистикой, чтобы создать видимость сокращения. Мы хотим добиться физического сокращения добычи", - прокомментировал министр столь длительное заседание ОПЕК, затянувшееся на семь часов.

"Мы снижаемся с 10,145 млн б/с и, таким образом, дойдем до 9,744 млн б/с", - разъяснил он, какова же будет текущая добыча нефти Саудовской Аравией.

Таким образом, по сравнению с текущим уровнем добычи КСА уберёт с рынка дополнительно 146 тыс. б/с.

Россия - газовая душа

Россия договорилась об исключении из расчета исполнения сделки ОПЕК+ конденсата, который мешал ей выполнять обязательства по сделке.

Хотя квоты, опубликованные ОПЕК, по-прежнему включают конденсат.

По словам Новака, новая база для сравнения за вычетом конденсата составляет 10,626 млн б/с, в декабре Россия должна будет добывать 10,398 млн б/с, поскольку квота не поменялась, а с января нужно будет снизить добычу нефти еще на 70 тыс. б/с. Таким образом, новая цель России на первый квартал 2020 года - 10,328 млн б/с.

Проблема в том, что в статистике ЦДУ ТЭК добыча конденсата не выделяется, поэтому подсчитать самостоятельно исполнение Россией обязательств будет затруднительно. Но, по словам источника "Интерфакса", страны направляют данные в секретариат ОПЕК.

Пока не ясно, как российские нефтяники отреагируют на новые обязательства, особенно в зимний период, когда остановка скважин может привести к необратимым последствиям. Но российский министр пообещал исполнять обязательства.

"Если мы взяли на себя обязательства (по дополнительному сокращению на 70 тыс. б/с - ИФ), то будем сокращать", - сказал он.

Зато российским газовикам будет полегче - им не придется участвовать в сокращениях.

Встретимся в марте

Но на этом производители нефти не намерены останавливаться - на начало марта назначено внеочередное заседание министров стран ОПЕК+.

"Думаю, что причина, лежащая в основе нашего решения сегодня, заключается в том, что мы превентивно пытаемся предотвратить увеличение коммерческих запасов в следующем квартале. Мы согласились провести внеочередную встречу в марте. Там будет не просто заседание. Мы пытаемся донести до вас, что коллективно демонстрируем нашу готовность принять любые необходимые меры, которые могут понадобиться к тому моменту. Думаю, в целом мы готовы продолжать наше сотрудничество впредь отслеживать ситуацию на рынке.

Целый ряд элементов, которые то падают, то растут - я говорю о динамике торговли, об экономическом росте. Мы договорились сегодня, чтобы рынок понял, что мы готовы реагировать надлежащим образом", - заявил Абдулазиз бен Сальман.