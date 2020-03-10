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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

В Минэке перечислили меры, которые будут приниматься в условиях текущей волатильности

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В условиях текущей волатильности на мировых рынках важное значение принимают меры, направленные на поддержку спроса, а также повышение эффективности системы государственных капитальных вложений, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Как отмечает министр, слова которого приводятся в сообщении ведомства, необходимо обеспечить ритмичное использование средств бюджета на инвестиции, сняв мешающие административные барьеры.

"По поручению председателя правительства мы сейчас готовим изменения в систему управления государственными капитальными вложениями, которые должны повысить их эффективность на федеральном и региональном уровнях", - отмечает министр.

"Наблюдаемые колебания рынков масштабны, но подобное - уже случалось. И российская макроэкономическая политика последних лет строилась так, чтобы обеспечить устойчивость экономики к таким эпизодам", - подчеркивает Решетников.

"При этом Минэкономразвития занимается прежде всего инвестпроектами со сроками реализации до 5 лет, которые планируются исходя из долгосрочных оценок. Поэтому большой пласт проектов выведен из зоны воздействия таких колебаний. Сегодня главное не останавливать эту работу, а ускорять. Государство готово снимать инвестиционные барьеры, инфраструктурные ограничения и менять отраслевое регулирование", - заявил глава Минэкономразвития.

Минэкономразвития Максим Решетников

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