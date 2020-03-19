Дума приняла закон о налоговых льготах при проведении голосования по Конституции

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые освобождают от уплаты НДС и НДФЛ операции при проведении и подготовке общероссийского голосования по Конституции.

Принятый законопроект предусматривает отмену НДС для безвозмездного оказания услуг по предоставлению эфирного времени или печатной площади в соответствии с законом о поправках к Конституции.

Также предлагается освободить от НДФЛ доходы, которые получают члены избиркомов с правом решающего голоса, работающие в комиссиях не на постоянной основе, работники Федерального центра информатизации при Центризбиркоме, а также граждане, работающие по договорам, в виде сумм, выплачиваемых им за выполненные работы, оказанные услуги, непосредственно связанные с подготовкой и проведением общероссийского голосования.

Поправки были внесены в начале недели депутатами в законопроект (N898742-7) о льготах по социальным выплатам. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Президентский указ предусматривает, что общероссийское голосование по пакету поправок в Конституцию состоится 22 апреля. Если избиратели поддержат изменения Основного закона, они тут же вступят в силу. Голосование может быть отменено из-за ситуации с коронавирусом. Окончательное решение по дате голосования примет президент Владимир Путин.