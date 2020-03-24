Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 5,6-6,8%

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ стартовал во вторник бурным ростом цен blue chips вслед за отскоком индексов в Азии и фьючерсов в США на фоне обещанных Федеральной резервной системой (ФРС) мер по поддержке экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 5,6-6,8%, при этом лидерами выступают акции "Татнефти".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2379,94 пункта (+5,6%), индекс РТС -943,98 пункта (+6,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 15,5%.

Доллар подешевел до 78,59 рубля (-1,01 рубля).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (+11,6% и +15,5% "префы"), "Норникеля" (+8%), "Аэрофлота" (+7,9%), "Газпром нефти" (+7,5%), "АЛРОСА" (+7,1%), "НОВАТЭКа" (+6,9%), "Роснефти" (+6,9%), АФК "Система" (+6,2%), "ЛУКОЙЛа" (+6,2%), "Интер РАО" (+6%), "Россетей" (+5,8%), "Сургутнефтегаза" (+5,8%), Сбербанка (+5,7%), ВТБ (+5,6%), ПАО "Полюс" (+5,6%), "РусГидро" (+5,2%).

Индексы в США

В США в понедельник индексы снизились на 0,3-3%, инвесторы проигнорировали объявление Федеральной резервной системы (ФРС) о новых широких мерах по поддержке рынка и экономики США, пишет MarketWatch. Вместо этого в центре внимания оказались неуклонный рост числа заболевших коронавирусом и разногласия в американском Конгрессе по поводу пакета стимулирующих мер.

Масштабный пакет стимулов, направленный на поддержку экономики США на фоне распространения коронавируса COVID-19, в понедельник вновь не прошел процедурное голосование в Сенате, сообщили американские СМИ. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер сказал, что переговоры продолжаются, выразив уверенность в том, что сторонам удастся достичь договоренности.

Ранее министр финансов Стивен Мнучин заявил, что демократы и республиканцы "очень близки" к заключению соглашения о масштабном пакете мер для борьбы с негативными последствиями коронавируса, его размер составит около $2 трлн. В воскресенье сенаторы-демократы заблокировали прохождение законопроекта, который на тот момент предусматривал помощь в размере $1,3 трлн, и переговоры продолжились.

Мнучин также сказал, что у правительства есть возможность купить доли в американских компаниях. Глава Минфина США отметил, что вместе с Федеральной резервной системой работает над тем, чтобы обеспечить рынку доступ к ликвидности в размере $4 трлн.

Тем временем ФРС объявила о том, что не ограничивает программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется. Ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд. Кроме того, американский ЦБ запустит несколько новых программ кредитования объемом $300 млрд.

Экономисты ведущих инвестбанков, опрошенные Wall Street Journal, резко скорректировали макропрогнозы и ожидают потери миллионов рабочих мест в США в ближайшие месяцы и резкого падения ВВП во втором и, возможно, в третьем квартале.

Сокращение ВВП США во втором квартале текущего года может достигнуть 30%, прогнозируют аналитики Morgan Stanley. Однако, по мнению экспертов банка, стране удастся избежать повторения Великой депрессии, пишет MarketWatch

Тем временем, в Азии во вторник индексы растут (японский Nikkei 225 вырос на 7,1%, китайский Shanghai Composite прибавляет 2,3%, гонконгский Hang Seng растет на 4,4%), также корректируются вверх американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 4,3%) на фоне обещанных ФРС мер по поддержке экономики.

Администрация президента США работает над тем, чтобы позволить местным экономикам возобновить деятельность в соответствующее время на фоне вспышки COVID-19, сообщил президент США Дональд Трамп.

По его словам, американская экономика скоро начнет работать. Президент США предположил, что это произойдет в течение нескольких недель и быстрее, чем через три-четыре месяца. "Америка снова и скоро будет открыта для бизнеса", - сказал Трамп.

По состоянию на вечер понедельника в США было зарегистрировано более 43 тыс. подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, более 500 человек скончались. Большинство случаев заражения зарегистрированы в Нью-Йорке, Калифорнии и штате Вашингтон. По количеству заболевших Соединенные Штаты находятся на третьем месте в мире.

Нефть

Нефть утром во вторник также дорожает на фоне ослабления доллара, цена Brent находится на $2,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $28,1 за баррель (+4% и +0,2% в понедельник), майская цена WTI - $24,55 за баррель (+5,1% и +3,2% накануне).

Тем временем сенаторы-демократы повторно заблокировали в понедельник вынесение на голосование $2-триллионного законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам США, настаивая на более жестком порядке предоставления помощи крупному бизнесу.

Демократы и республиканцы продолжают переговоры и заверяют, что близки к финальной договоренности по $2-триллионному законопроекту об экстренной помощи экономике и гражданам США. Об этом заявили в понедельник как Мнучин, так и его главный партнер со стороны демократов - лидер демократического меньшинства в Сенате Шумер.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром во вторник обстановка на мировых рынках в целом улучшилась после объявления ФРС США о неограниченном выкупе активов, а также после выхода сообщения о снятии тотального карантина в Ухане (КНР) с 8 апреля. К неблагоприятным новостям можно отнести рост числа новых случаев заболевания COVID-19 в мире, опережающий рост числа выздоровевших, а также ужесточение ограничительных мер в Великобритании (премьер-министр Борис Джонсон в обращении к нации приказал британцам оставаться дома). На валютном рынке в начале торгов вероятна коррекция доллара вниз на фоне наметившегося его ослабления к корзине мировых валют.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, повод для разворота рынков вверх появился на фоне запуска Федрезервом программы QE без ограничений. В США фондовый рынок, однако, больше был сосредоточен на распространении COVID-19 в Нью-Йорке и возможности закрытия биржи, чем безграничных стимулах. Между тем событие, которое произошло, имеет историческое значение - ФРС готова забыть об инфляции и поддержать экономику всеми возможными способами. Если суммировать ранее принятые меры и планы администрации Трампа и Конгресса, то ФРС готова напечатать 20-25% ВВП США. Однако неограниченный характер QE может означать и больший объем. Лишь на текущей неделе ФРБ Нью-Йорка будет покупать казначейские обязательства и ипотечные облигации на $125 млрд в день. На глобальном рынке явно нет таких средств, поэтому надежды остаются только на ФРС и ее условный "печатный станок".

Тем не менее, следует помнить, как меры стимулирования в кризис 2008-2009 годов привели некоторые страны Европы на грань банкротства, а рынок облигаций - к резкому росту доходностей. Для российских активов, ориентированных прежде всего на материальные ресурсы, это означает будущий рост цен экспортных поставок. Однако на текущий момент рынок больше сосредоточен на негативе. В частности, негатив сосредоточен в нефти, которая остается слабой и ждет увеличения поставок с 1 апреля.

Впрочем, рынок нефти также ожидает возможных сообщений о переговорах США и Саудовской Аравии по обеспечению стабильности цен. Цена WTI ниже $25 за баррель явно не устраивает большинство коммерческих производителей нефти. Royal Dutch Shell сократила план капиталовложений в 2020 году на $5 млрд, а Total SA - на $3 млрд.

Проблема COVID-19 все еще остается, но американский регулятор обещает покрыть любой дефицит долларов. Соответственно, если актив нельзя напечатать, то его стоимость в американской валюте будет расти. Золото, как наиболее чувствительный инструмент к изменениям перспектив доллара, немедленно отреагировало повышением котировок. Это касается и других сырьевых активов. Ориентировка рубля на ресурсы и высокая ставка также могут быть основанием для бегства капитала от размытия ценности американской валюты. Во вторник ожидается повышение российских индексов и укрепление рубля, считает Кочетков.