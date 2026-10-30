Нефть Brent подорожала почти до $118 за баррель

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили подъем днем в пятницу, участники рынка продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:46 по московскому времени торгуются по $117,97 за баррель, на $3,09 (2,69%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. Срок обращения декабрьских контрактов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые фьючерсы на январь дорожают на $2,88 (2,6%), до $113,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $2,37 (2,32%), до $104,37 за баррель.

За октябрь цена на Brent выросла почти на 14%, WTI - на 15%.

Делегация из Катара в пятницу находится в Тегеране, чтобы вновь обсудить условия решения американо-иранского конфликта, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

"Катарские посредники в пятницу вернулись в Тегеран, чтобы провести переговоры о соглашении по урегулированию конфликта между США и Ираном", - передает телеканал.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что передал Вашингтону через посредников план, согласно которому Тегеран был готов, в частности, восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана.

Тем временем газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, что глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг представил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу варианты военных действий против Ирана.

Американский сенатор Крис Мерфи, который ознакомился с планами на случай возобновления ударов по Ирану, назвал их безумными и усомнился в их эффективности.

Аналитики опасаются, что Белый дом может активизировать боевые действия против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, отметил руководитель направления сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен. "С приближением выборов на нефтяном рынке нарастает нервозность", - сказал он. Выборы пройдут в начале ноября.

Между тем обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о пожаре, возникшем на судне в Ормузском проливе у берегов Омана. Как отмечает Reuters, танкер был атакован начиненным взрывчаткой катером.

Тем временем йеменские хуситы заявили, что нанесли удары по ряду объектов в Саудовской Аравии, в том числе по НПЗ в городах Рас-Таннура и Рабиг, а также по двум аэропортам.