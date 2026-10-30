Возвращение ВТБ к 50% выплаты на дивиденды маловероятно в ранние годы стратегии 2027-29 гг.

Возможно распределение 25%, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов

Первый зампред правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВТБ из-за введения дополнительных надбавок к достаточности капитала вряд ли вернется к распределению 50% чистой прибыли на дивиденды в ранние годы новой стратегии 2027-2029 годов, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Из-за больших шагов роста достаточности капитала и восстановления базельских надбавок 2028 года, которые вступают в раннем 2028 году, мы вынуждены накапливать капитал для этого последнего шага весь 2027 год. Поэтому, по сути, возврат к 50-процентному коэффициенту выплат, то есть крайней правой границе маловероятен в ранние годы новой стратегии 2027-2029", - сообщил Пьянов на конференц-звонке с аналитиками.

"Можно из этих коммуникаций сделать вывод о высоковероятном коэффициенте выплат 25%", - добавил он.

Первый зампред ВТБ напомнил, что диапазон распределения банком прибыли на дивиденды составляет 25-50%.