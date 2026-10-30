Поиск

Возвращение ВТБ к 50% выплаты на дивиденды маловероятно в ранние годы стратегии 2027-29 гг.

Возможно распределение 25%, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов

Возвращение ВТБ к 50% выплаты на дивиденды маловероятно в ранние годы стратегии 2027-29 гг.
Первый зампред правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов
Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - ВТБ из-за введения дополнительных надбавок к достаточности капитала вряд ли вернется к распределению 50% чистой прибыли на дивиденды в ранние годы новой стратегии 2027-2029 годов, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Из-за больших шагов роста достаточности капитала и восстановления базельских надбавок 2028 года, которые вступают в раннем 2028 году, мы вынуждены накапливать капитал для этого последнего шага весь 2027 год. Поэтому, по сути, возврат к 50-процентному коэффициенту выплат, то есть крайней правой границе маловероятен в ранние годы новой стратегии 2027-2029", - сообщил Пьянов на конференц-звонке с аналитиками.

"Можно из этих коммуникаций сделать вывод о высоковероятном коэффициенте выплат 25%", - добавил он.

Первый зампред ВТБ напомнил, что диапазон распределения банком прибыли на дивиденды составляет 25-50%.

Дмитрий Пьянов ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями до конца января

Нефть Brent подорожала почти до $118 за баррель

Возвращение ВТБ к 50% выплаты на дивиденды маловероятно в ранние годы стратегии 2027-29 гг.

 Возвращение ВТБ к 50% выплаты на дивиденды маловероятно в ранние годы стратегии 2027-29 гг.

Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь

 Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь

Криптобиржа KuCoin запретила операции пользователям из России и Белоруссии

Минфин не прорабатывает налоговые льготы для "Яндекса" после атак на дата-центры

 Минфин не прорабатывает налоговые льготы для "Яндекса" после атак на дата-центры

ВТБ дает 25-30% на "гомеопатическое" снижение ставки ЦБ в декабре

"Самолет" может первым опробовать новый механизм комплексной санации

 "Самолет" может первым опробовать новый механизм комплексной санации

ВТБ за девять месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО до 408 млрд рублей

Brent подорожала до $116,11 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4012 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12680 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов