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Минфин не прорабатывает налоговые льготы для "Яндекса" после атак на дата-центры

Минфин не прорабатывает налоговые льготы для "Яндекса" после атак на дата-центры
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минфин РФ не прорабатывает распространение на МКПАО "Яндекс" налоговых льгот, которые утверждены для продавцов Wildberries и Ozon после атак БПЛА, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Этот вопрос надо правительству адресовать. У нас в Минфине сейчас таких вопросов в проработке нет", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, обсуждает ли правительство распространение налоговых льгот, принятых для Wildberries и Ozon, на "Яндекс".

Ранее в октябре в результате атак БПЛА пострадали три дата-центра "Яндекса". Работа двух ЦОДов была полностью остановлена, у третьего несколько модулей были выведены из строя. В результате инцидентов возникли сбои в работе как сервисов самого "Яндекса", так и других ресурсов в Рунете.

Летом от атак БПЛА пострадали несколько логистических объектов Wildberries и Ozon.

Правительство РФ утвердило меры поддержки для селлеров маркетплейсов, среди которых - отсрочка на год по уплате ряда налогов. В частности, для них установлено право на продление на год сроков уплаты НДС, налога на прибыль, налога при применении УСН, налога на профессиональный доход (НПД), налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для индивидуальных предпринимателей, а также страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащих уплате в августе 2026 года - июле 2027 года. Кроме того, в отношении пострадавших продавцов до конца 2026 года приостанавливаются выездные налоговые проверки и проверки правильности исчисления и своевременности уплаты страховых взносов. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о её взыскании продлены на шесть месяцев.

Алексей Сазанов Яндекс Минфин РФ
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