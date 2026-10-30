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РФ планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями до конца января

Россия намерена поставить в ноябре на мировые рынки 2,15 млн т дизтоплива, заявил вице-премьер Новак

РФ планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями до конца января
Фото: Bryn Colton/Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Россия планирует продлить запрет на экспорт дизельного топлива с определенными исключениями.

"Да, сейчас готовится распоряжение правительства о продлении запрета на поставки дизеля до конца января следующего года. То есть фактически на три месяца. При этом, как и ранее, будут сделаны отдельные исключения по поставкам на мировые рынки. И мы планируем, что в ноябре этот объем составит примерно 2,15 млн тонн", - сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Он напомнил, что в октябре этот объем составлял 510 тыс. тонн. На начало следующего года все будет зависеть от текущей ситуации, добавил вице-премьер.

Отвечая на вопрос, будет ли доставлено дизтопливо в США, Новак сказал: "Дизель идет в Америку в соответствии с контрактными условиями". "Как записано в контракте, так и будет сделано", - уточнил он.

Как сообщалось, для поддержания стабильности на топливном рынке в РФ был введен запрет на экспорт ДТ: для производителей он должен был действовать по 31 октября 2026 года, для непроизводителей - до 31 января 2027 года.

Между тем в ходе телефонных переговоров 9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали поставки дизельного топлива из РФ на американский и международные рынки. По итогам этого разговора OFAC США по указанию Трампа незамедлительно выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. На следующий день правительство РФ сообщило, что запрет на экспорт дизтоплива из России частично снят, решение вступило в силу 10 октября.

По словам Новака, три танкера с дизтопливом из России направились в сторону восточного побережья США 23 октября. Основные объемы могут быть поставлены из ресурсов "Роснефти".

Александр Новак США
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