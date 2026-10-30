Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь

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Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг направил в Минфин проект перечня металлопродукции, которую предлагается облагать акцизом на импортную сталь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

"Минпромторгом России с учетом консолидированной позиции отрасли в лице ассоциации "Русская сталь" сформирован проект перечня металлопродукции, ввоз которой на таможенную территорию Российской Федерации предлагается облагать акцизом на импортную сталь", - сказал сотрудник пресс-службы.

Перечень включает порядка 500 кодов стальной продукции ТН ВЭД ЕАЭС, в том числе листовой, сортовой прокат, трубную продукцию, метизы и металлоконструкции.

Минпромторг предлагает ввести акциз только на продукцию из третьих стран, не входящих в ЕАЭС, подчеркнули в ведомстве.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов говорил журналистам, что ведомство ждет позицию Минпромторга по акцизу на импортную сталь и исходя из нее определится ко второму чтению, нужно ли вносить поправки в Налоговый кодекс.

Подготовленный Минфином проект изменений в НК предлагает распространить действующий механизм исчисления акциза на жидкую сталь на импортируемую металлопродукцию по перечню, утверждаемому Минпромторгом.

Минпромторг согласовал редакцию законопроекта, согласно которой устанавливается порядок расчета акциза на импортную сталь по формуле Цсляб (средняя экспортная цена на слябы) Х Диз (ставка акциза) Х Р (среднее значение курса доллара), где значение показателей Цсляб и Р определяются для второго налогового месяца, предшествующего месяцу ввоза продукции, сообщала "Интерфаксу" пресс-служба министерства в августе.

Проектом также предусмотрено применение нулевой ставки акциза в случае, если значение показателя Цсляб, умноженное на показатель Р, составляет менее 30 тысяч рублей за тонну (что соответствует параметрам акциза для внутренних производителей).

Вопрос уравнивания фискальной нагрузки для отечественных производителей металлопродукции и импортеров при уплате акциза на жидкую сталь был инициирован Минпромторгом. Акциз на сталь российских производителей, который изначально рассматривался как временная мера, был введен с 1 января 2022 года. Ставка акциза для российских металлургов составляет 2,7%.

Металлурги на фоне падения спроса на сталь на внутреннем рынке обращались в профильные министерства с предложениями не фиксировать цену отсечения при расчете акциза на сталь, а индексировать установленную в 2022 году цену в 30 тысяч рублей с учетом накопленной инфляции, а позднее - с предложением продлить отсрочку по уплате акциза на сталь. Весной этого года Сазанов еще раз подтвердил позицию Минфина о том, что поддержка компаний черной металлургии не может быть связана со снижением налоговой нагрузки для всей отрасли, и ведомство не поддерживает корректировку акциза на российскую сталь.