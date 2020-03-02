Qiwi занялась разработкой сервисов в сфере ЖКХ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Qiwi объявила, что создала в рамках группы новую компанию "Биллинг онлайн решения", которая займется разработкой сервисов для рынка ЖКХ.

Для этого компания приобрела программный код российской компании "Биллинг онлайн" и системы "Открытый город", созданной группой Fix, а также перевела к себе часть специалистов. Сумму сделки группа не раскрыла.

"Биллинг онлайн решения" предложит организациям в сфере ЖКХ автоматизированные сервисы для создания и ведения базы лицевых счетов, помещений и домов, для учета жилищных услуг и коммунальных ресурсов, приема заявок диспетчеризации и организации методов приема и управления платежами. Население получит единый сервис с возможностью онлайн-оплаты ЖКУ и отправки заявок управляющим компаниям для оказания дополнительных услуг.

"Биллинг онлайн решения" создана в Екатеринбурге в сентябре 2019 года, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Уставный капитал компании - 10 млн рублей.

Гендиректором новой компании стал руководитель департамента развития электронных и онлайн-сервисов Qiwi Денис Грибков.

Qiwi plc управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы свыше 22,3 млн виртуальных кошельков и более чем 136 000 терминалов и точек приема платежей.